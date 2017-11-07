Опрос:

Новости партнеров

Болельщики "Луча-Энергия" накормили игроков команды супом

Болельщики "Луча-Энергия" накормили супом игроков, которые устроили протест перед матчем ФНл с подмосковными "Химками" из-за невыплаты зарплат.

"Мы собрались за один день спонтанно, купили продуктов и поехали на базу. Футболисты не знали. Когда они подъезжали на автобусе к базе, им только тогда сказали, что их ждут болельщики с едой. По их лицам было видно, что они в шоке и не ожидали такого", - рассказывает Муромская.

Около десяти болельщиков договорились с командой, что пока футболисты тренируются, им приготовят еду.

"Мы накрыли столы, покормили их супом. Если честно, такой реакции на суп я в жизни не видела. Они так радовались, что можно поесть что-то жидкое. Они выпили чай с печеньками и фруктами. По их лицам было видно, что они довольны", - сказала болельщица, отметив, что база ФК "Луч-Энергия" находится в плачевном состоянии.

По ее словам, когда болельщики были на базе, там не было поваров.

"Там никто не готовит. Если я правильно помню, там работает всего одна конфорка, холодильники пусты, хотя есть футболисты, которые там живут из-за неоплаты квартиры. Мы очень удивились - из продуктов нашлась только соль. Даже достаточного количества посуды не было для команды. Это был крик души, чтобы наше правительство видело, что наши болельщики переживают за футболистов", - рассказала Муромская.

По словам руководителя пресс-службы клуба Андрея Вялкова, футболисты, рассказывая о своих проблемах, обращались не к болельщикам.

"Их рассказ был адресован администрации края. Они надеялись получить от них ответ: нужен ли клуб или не нужен. И как будет дальше жить команда. То, что сделали болельщики, это, конечно, их решение, но я думаю, что футболисты ждали не этого", - сказал Вялков "Р-Спорт".
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 08:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.