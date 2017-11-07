Опрос:

Новости партнеров

Мирослав Клозе примет участие в жеребьевке ЧМ-2018 в Кремле

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе примет участие в жеребьевке финальной стадии чемпионата мира-2018, информирует официальный сайт ФИФА.

Напомним, жеребьевка состоится 1 декабря в Москве. Клозе вынесет кубок чемпионата мира на сцену Кремлевского дворца.

"По вполне очевидным причинам с чемпионатами мира у меня связаны совершенно особые воспоминания. Для меня большая честь даже после завершения карьеры оставаться частью чемпионата мира.

Особенно почетно представить России и всему миру этот кубок, за который мы бились и который завоевали в 2014 году в Бразилии", - заявил Клозе.
Теги: Клозе
Сегодня, 12:17
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:31) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Немцы добрались таки до Москвы.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.