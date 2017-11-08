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СМИ: "Спартак" рассматривает возможность покупки Камболова и Оздоева из "Рубина"

"Спартак" рассматривает возможность приобретения двух игроков "Рубина" – защитника Руслана Камболова и полузащитника Магомеда Оздоева, информирует ФАН. Сообщается, что трансфер двух игроков "Рубина" может обойтись красно-белым в девять миллионов евро.

Ранее "Спартак" уже интересовался Оздоевым, однако сделка не состоялась ни прошлой зимой, ни минувшим летом. В зимнюю паузу в чемпионате "Рубин" рассчитывает расстаться с несколькими игроками, чтобы соответствовать принципам финансового fair play.
Теги: Спартак Оздоев Камболов
Сегодня, 12:27
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(3)
№9 Написал: LLM (Сегодня, 13:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Оздоева недавно сам говорил что не хочет в Спартак и не жалеет что не перешёл в своё время !!??
Какой смысл в нем ? Есть зобнин, Тимофеев ?! Глушаков ?! Накуя этот оздоев?!


Согласен, плюс подрастают Самсонов и Леонтьев, надо бы лучше им дать поиграть.
Регистрация: 21.02.2017
№8 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 13:30) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manchester United
Козлодоев

верно ,
от одного Магомеда Ишака избавились,
тут еще одного нам сватают


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№7 Написал: Manchester United (Сегодня, 13:16) #
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  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: KecoH
Канунников + азмун за 9 лямов. Норм же.

вы нам доплачиваете?
Регистрация: 9.03.2017
№6 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 13:04) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Берите Канунникова лучше, вы же хотели его.
Канунников + азмун за 9 лямов. Норм же.
Регистрация: 5.08.2015
№5 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:50) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Бред. Только если для лавки. Но лавку мы уже в это окно пополнили. Пора бы уже старт укреплять!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№4 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 12:44) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
брехня....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№3 Написал: Батька (Сегодня, 12:35) #
  • +1
  •  (9)

Набиулина возьмите !!!
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 12:35) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«МЮ»
Козлодоев нах не нужен,Набиулина нужно брать
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: Батька (Сегодня, 12:35) #
  • +2
  •  (10)

Оздоева недавно сам говорил что не хочет в Спартак и не жалеет что не перешёл в своё время !!??
Какой смысл в нем ? Есть зобнин, Тимофеев ?! Глушаков ?! Накуя этот оздоев?!
Регистрация: 9.09.2016
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