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На матч ЦСКА - "Бенфика" в продажу поступят дополнительные билеты

В среду в кассах ВЭБ Арены в продажу поступит дополнительная квота билетов на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой", которая ранее была зарезервирована для партнёров УЕФА, информирует официальный сайт армейцев.

Приобрести билеты можно в сектора 501 и 502, а также VIP200. Также будет доступна возможность купить билеты онлайн.
Теги: ЦСКА Бенфика
Сегодня, 22:55
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№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 23:03) #
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Болеет за:
«МЮ»
и платную трансляцию по 75 целковых запилить smile
Регистрация: 9.03.2017
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