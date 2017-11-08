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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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На матч ЦСКА - "Бенфика" в продажу поступят дополнительные билеты
В среду в кассах ВЭБ Арены в продажу поступит дополнительная квота билетов на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой", которая ранее была зарезервирована для партнёров УЕФА, информирует официальный сайт армейцев.
Приобрести билеты можно в сектора 501 и 502, а также VIP200. Также будет доступна возможность купить билеты онлайн.
Приобрести билеты можно в сектора 501 и 502, а также VIP200. Также будет доступна возможность купить билеты онлайн.
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