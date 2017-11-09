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Стал известен дизайн второго комплекта формы сборной России на ЧМ-2018 (фото)

В интернете появилось фото второго комплекта формы сборной России на ЧМ-2018. Футболка - белого цвета с нанесенным орнаментом.

Теги: Сборная России
Сегодня, 09:57
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(0)
№12 Написал: Phil Москва (Сегодня, 12:34) #
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Болеет за:
«Динамо» М
В общем-то неплохо, но, в то же время - как-то не очень выразительно, серовато как-то. При этом, я бы не сказал, что это из серии - скромно, но со вкусом. Да, и трусы-то где?
Регистрация: 5.06.2017
№11 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 12:17) #
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херня


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
№10 Написал: водовоз (Сегодня, 12:07) #
  • +1
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..на самом турнире на ЧМ,сборная России такой же хозяин и гость,как и все остальные сборные .И это не знаете weary
а,в такой форме наверно Сборная России будет играть с Испанцами после Аргентины.
Регистрация: 1.10.2016
№9 Написал: tuner (Сегодня, 11:56) #
  • -2
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: капля никотина

online


А где гостить то будем??? Вроде домашний то чемп

А это как платье для невесты на второй день. Первое-то помнётся при дефлорации в брачную ночь ( читай: в первом же матче).
Регистрация: 29.08.2015
№8 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 11:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
капля никотина,
Такая формальность существует на всех турнирах. Все сборные привезут по два комплекта.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:36) #
  • -3
  •  (3)
online

А где гостить то будем??? Вроде домашний то чемпионат
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 11:15) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Лучше чем красная, но опять же простенько смотрится. Вопрос, что своих дизайнеров не хватает? Нужна форма с сочетанием трех цветов.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:06) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Не понимаю, как у хозяев может быть гостевая форма. Хотя и форма спартаковских цветов мне тоже не ясна: в нашем флаге ТРИ цвета, а не два.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:39) #
  • +1
  •  (1)
online

Пофиг на эту форму, важна другая...
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 10:25) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
правильные цвета,теперь понятно почему бомжей Стас не жалует в сборной smile
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:23) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Симпатичная


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 10:20) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Кубань»
Лучше красного, домашнего варианта.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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