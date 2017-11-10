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Михаил Гершкович: по уровню интереса нынешний чемпионат, может быть, лучше, чем прошлый

Бывший тренер сборных СССР и России Михаил Гершкович поделился мнением об уровне интереса к нынешнему сезону РФПЛ.

"По уровню интереса нынешний чемпионат, может быть, лучше, чем прошлый. А по всем остальным параметрам нужно делать серьезные "замеры". И чтобы они были объективными, необходимо обладать информацией по каждому направлению. А это такая работа, которая требует анализа. Если принимать во внимание такой немаловажный параметр, как судейство, то оно, на мой взгляд, действительно стало хуже", - цитирует Гершковича НСН.
Теги: Гершкович
Сегодня, 01:22
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