Марлос: как я сделал выбор в пользу сборной Украины, никогда больше не думал о сборной Бразилии

Полузащитник "Шахтера" Марлос рассказал о своем решении выступать за сборную Бразилии."Я несколько лет назад задумался об этом, а потом идея возникла в клубе. У меня была встреча с Шевченко, после которой я принял окончательное решение взять украинское гражданство. Но на меня никогда никто не давил. К сожалению, не получилось попасть на чемпионат мира-2018. После того, как я сделал выбор в пользу сборной Украины, никогда больше не думал о сборной Бразилии. В Украине я сделал себе имя, меня полюбили болельщики", - приводит слова Марлоса Globo.