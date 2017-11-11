Марлос: как я сделал выбор в пользу сборной Украины, никогда больше не думал о сборной Бразилии

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Полузащитник "Шахтера" Марлос рассказал о своем решении выступать за сборную Бразилии.
"Я несколько лет назад задумался об этом, а потом идея возникла в клубе. У меня была встреча с Шевченко, после которой я принял окончательное решение взять украинское гражданство. Но на меня никогда никто не давил. К сожалению, не получилось попасть на чемпионат мира-2018. После того, как я сделал выбор в пользу сборной Украины, никогда больше не думал о сборной Бразилии. В Украине я сделал себе имя, меня полюбили болельщики", - приводит слова Марлоса Globo.
"Я несколько лет назад задумался об этом, а потом идея возникла в клубе. У меня была встреча с Шевченко, после которой я принял окончательное решение взять украинское гражданство. Но на меня никогда никто не давил. К сожалению, не получилось попасть на чемпионат мира-2018. После того, как я сделал выбор в пользу сборной Украины, никогда больше не думал о сборной Бразилии. В Украине я сделал себе имя, меня полюбили болельщики", - приводит слова Марлоса Globo.
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