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Андрей Гордеев: у Аргентины много звезд, будет любопытно посмотреть на наших ребят на их фоне

Главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча с Аргентиной.

"Конечно, очень важно понимать, что наша сборная прогрессирует. Ну и хочется посмотреть, насколько мы соответствуем уровню европейских топ-команд. Это наши две основные задачи. Также не помешает лишний раз посмотреть на кандидатов в сборную, насколько тренерский штаб устраивают те или иные футболисты. Должен получиться очень интересный матч. Думаю, что не только для специалистов, но и для зрителей. У Аргентины много звезд и будет любопытно посмотреть на наших ребят на их фоне", - цитирует Гордеева "Евро-футбол".
Теги: Гордеев Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 05:17
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