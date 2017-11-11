Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Радек Ширл: конечно, мне сложно забыть "золотой гол" "Сатурну"

Экс-защитник "Зенита" Радек Ширл вспомнил о своем золотом голе 2007 года в игре с "Сатурном".

"Мне, конечно, сложно его забыть. Тем более что я не особо забивающий игрок. Перед той игрой в Раменском Дик Адвокат просил нас при первой возможности бить по воротам. Когда после стандарта мяч отскочил ко мне из гущи игроков, я послушался тренера и постарался нанести удар посильнее и поточнее. Получилось, что мяч прилетел в сетку.

В футбол играть все еще тянет, но только на любительском уровне. Чтобы ничего не давило: "Должен, должен, должен…" В команде четвертой лиги, где я выступаю, собраны хорошие ребята, мы получаем удовольствие от футбола. Что еще нужно?" - цитирует Ширла официальный сайт "Зенита".
Теги: Ширл Зенит
Сегодня, 11:37
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.