Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Алиев: с Шевченко мы были на равных, где-то могли и посидеть, и погулять

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал о взаимоотношениях с Андреем Шевченко, с которым они вместе выступали за киевлян 2009-2011 гг.

"Наиболее авторитетные футболисты в "Динамо" – это Хацкевич и Белькевич?. Были, есть и такими останутся. С Шевченко мы были наравне. Понятно, что человек не просто так получил "Золотой мяч", выступал за такие команды. Это легенда Украины. Да и человек хороший, порядочный. Ничего плохого сказать не могу. С ним было легко общаться. Где-то могли и посидеть, и погулять.

В то время, когда Андрей вернулся из "Челси", он рекламировал турниры по покеру. Приглашал и меня, а я с удовольствием приезжал. Мы вместе играли в покер. Не на большие деньги, где-то до 12 часов ночи. Потом я говорил ему: "Шева, я поехал. Ты сам знаешь, что тебе Михайлович (Игорь Суркис. - Прим.) ничего не скажет, а мне достанется", - передает слова Алиева "Террикон".
Теги: Алиев Шевченко
Сегодня, 14:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.