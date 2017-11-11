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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Алиев: с Шевченко мы были на равных, где-то могли и посидеть, и погулять
Экс-полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал о взаимоотношениях с Андреем Шевченко, с которым они вместе выступали за киевлян 2009-2011 гг.
"Наиболее авторитетные футболисты в "Динамо" – это Хацкевич и Белькевич?. Были, есть и такими останутся. С Шевченко мы были наравне. Понятно, что человек не просто так получил "Золотой мяч", выступал за такие команды. Это легенда Украины. Да и человек хороший, порядочный. Ничего плохого сказать не могу. С ним было легко общаться. Где-то могли и посидеть, и погулять.
В то время, когда Андрей вернулся из "Челси", он рекламировал турниры по покеру. Приглашал и меня, а я с удовольствием приезжал. Мы вместе играли в покер. Не на большие деньги, где-то до 12 часов ночи. Потом я говорил ему: "Шева, я поехал. Ты сам знаешь, что тебе Михайлович (Игорь Суркис. - Прим.) ничего не скажет, а мне достанется", - передает слова Алиева "Террикон".
"Наиболее авторитетные футболисты в "Динамо" – это Хацкевич и Белькевич?. Были, есть и такими останутся. С Шевченко мы были наравне. Понятно, что человек не просто так получил "Золотой мяч", выступал за такие команды. Это легенда Украины. Да и человек хороший, порядочный. Ничего плохого сказать не могу. С ним было легко общаться. Где-то могли и посидеть, и погулять.
В то время, когда Андрей вернулся из "Челси", он рекламировал турниры по покеру. Приглашал и меня, а я с удовольствием приезжал. Мы вместе играли в покер. Не на большие деньги, где-то до 12 часов ночи. Потом я говорил ему: "Шева, я поехал. Ты сам знаешь, что тебе Михайлович (Игорь Суркис. - Прим.) ничего не скажет, а мне достанется", - передает слова Алиева "Террикон".
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