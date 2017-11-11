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Александр Алиев: приход Смородской в "Локомотив" был для того, чтобы убрать Палыча

Бывший полузащитник "Локомотива" Александр Алиев высказал мнение по поводу прихода президента Ольги Смородской в стан железнодорожников, передает "СЭ".

"Ее приход в "Локомотив" был для того, чтобы убрать Палыча (Юрия Семина. - Прим.). Это сразу было понятно. Ну, это же женщина. Я считаю, что женщина не должна править футболом.

Что она может рассказать? Хотя она рассказывала тогда. Иди расскажи о кастрюлях, ложках, поварешках. Ты здесь королева. А футбол – это мужской вид спорта", - передает слова Алиева в эфире программы "Вацко Light".
Теги: Алиев Локомотив Смородская
Сегодня, 15:42
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