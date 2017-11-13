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Зарплата Андрея Шевченко в сборной Украины будет уменьшена

Главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко будет понижена зарплата.

Финансовые условия его контракта будут пересмотрены, сообщил ведущий программы "Великий футбол" на украинском телеканале "Футбол 1"/" Футбол 2" Александр Денисов.

Шевченко на этой неделе продлил контракт с федерацией футбола Украины до конца отборочного цикла Евро-2020.
Теги: Шевченко Сборная Украины
Сегодня, 00:23
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