Зарплата Андрея Шевченко в сборной Украины будет уменьшена

Главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко будет понижена зарплата.Финансовые условия его контракта будут пересмотрены, сообщил ведущий программы "Великий футбол" на украинском телеканале "Футбол 1"/" Футбол 2" Александр Денисов.Шевченко на этой неделе продлил контракт с федерацией футбола Украины до конца отборочного цикла Евро-2020.