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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Станислав Черчесов: Испания играет быстрее сборной Аргентины (видео)
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча с ''красной фурией'' ответил на вопросы журналистов.
- Как оцениваете сборную Испании? У Лунева есть шанс завтра сыграть?
- "Игра была тяжелая, но следующий соперник будет тоже непростой. По составу: Акинфеев, Фернандес и Кокорин будут заниматься индивидуально, по ним есть определенные вопросы. Остальные в общей группе", готовится, как и все, он в хорошем состоянии. Завтра примем решение, кто будет играть.
- Чем сборная Испании отличается от Аргентины?
- Я бы сказал, что испанцы так же держат мяч, как и аргентинцы, но играют быстрее и стараются быстрее доставлять мяч вперед. Играют в четыре защитника, в игре с израильтянами перестроились в три защитника. Мы не знаем, как они сыграют, во время игры поймем, как они будут игра.
- Испания выиграет чемпионат мира в России?
- Это команда высокого уровня, один из претендентов на победу в мундиале, но желающих стать чемпионом мира будет достаточно.
- Что должно произойти, чтобы Денисов был вызван в сборную России?
- Мы готовимся к завтрашней игре, к ней готовятся те, кто есть. О них я с радостью поговорю, а не о тех, кого здесь нет".
Rusfootball.info
- Как оцениваете сборную Испании? У Лунева есть шанс завтра сыграть?
- "Игра была тяжелая, но следующий соперник будет тоже непростой. По составу: Акинфеев, Фернандес и Кокорин будут заниматься индивидуально, по ним есть определенные вопросы. Остальные в общей группе", готовится, как и все, он в хорошем состоянии. Завтра примем решение, кто будет играть.
- Чем сборная Испании отличается от Аргентины?
- Я бы сказал, что испанцы так же держат мяч, как и аргентинцы, но играют быстрее и стараются быстрее доставлять мяч вперед. Играют в четыре защитника, в игре с израильтянами перестроились в три защитника. Мы не знаем, как они сыграют, во время игры поймем, как они будут игра.
- Испания выиграет чемпионат мира в России?
- Это команда высокого уровня, один из претендентов на победу в мундиале, но желающих стать чемпионом мира будет достаточно.
- Что должно произойти, чтобы Денисов был вызван в сборную России?
- Мы готовимся к завтрашней игре, к ней готовятся те, кто есть. О них я с радостью поговорю, а не о тех, кого здесь нет".
Rusfootball.info
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