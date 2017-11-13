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Станислав Черчесов: Испания играет быстрее сборной Аргентины (видео)

Станислав Черчесов: Испания играет быстрее сборной Аргентины (видео) Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча с ''красной фурией'' ответил на вопросы журналистов.

- Как оцениваете сборную Испании? У Лунева есть шанс завтра сыграть?

- "Игра была тяжелая, но следующий соперник будет тоже непростой. По составу: Акинфеев, Фернандес и Кокорин будут заниматься индивидуально, по ним есть определенные вопросы. Остальные в общей группе", готовится, как и все, он в хорошем состоянии. Завтра примем решение, кто будет играть.

- Чем сборная Испании отличается от Аргентины?

- Я бы сказал, что испанцы так же держат мяч, как и аргентинцы, но играют быстрее и стараются быстрее доставлять мяч вперед. Играют в четыре защитника, в игре с израильтянами перестроились в три защитника. Мы не знаем, как они сыграют, во время игры поймем, как они будут игра.

- Испания выиграет чемпионат мира в России?

- Это команда высокого уровня, один из претендентов на победу в мундиале, но желающих стать чемпионом мира будет достаточно.

- Что должно произойти, чтобы Денисов был вызван в сборную России?

- Мы готовимся к завтрашней игре, к ней готовятся те, кто есть. О них я с радостью поговорю, а не о тех, кого здесь нет".



Rusfootball.info
Теги: Черчесов Сборная России Сборная Испании Rвидео
Сегодня, 16:37
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22
(1)
№22 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:53) #
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Цитата: пс4
Ты уважаемый не спорю.

Газпром- кот пёрнул.. Все рассмеялись - кот стоял один среди ночи. Он точно знал чт попер проттив общепринятых правил. .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№21 Написал: пс4 Пицунда (Сегодня, 18:46) #
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online
Болеет за:
«Ман Сити»
Цитата: yuri
Цитата: пс4
Про футбол я готов с любим говорит даже с тобой..

Пицунда.Я лично себя уважаю. Так что сама знаешь своё место.

Ты уважаемый laughing не спорю.
Регистрация: 12.11.2017
№20 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:41) #
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online

Цитата: пс4
Про футбол я готов с любим говорит даже с тобой..

Пицунда.Я лично себя уважаю. Так что сама знаешь своё место.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№19 Написал: пс4 Пицунда (Сегодня, 18:38) #
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online
Болеет за:
«Ман Сити»
Цитата: yuri
Цитата: пс4
с таким же успехом Иван идеально глушит водку

Петр Первый, ни одного идиота убил водкой Так и что?

Сдриснул , хм.Пицунда

Cдриснул laughing laughing laughing с тобой разговаривать дано,такому же барану,как ты сам.пизд7ишь на публику.ну и пиз7ди без меня.О футболе я готов с любим говорит даже с тобой.Великая сборная Россия по футболу.Тебе самому не смешно? Вот потому она не великая,что в стране столько идиотов,как ты.
Регистрация: 12.11.2017
№18 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:32) #
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online

Цитата: Стратег
Про Народное единство что скажешь? Страна у нас многонациональная. Шойгу тувинец, по твоему он не достоин быть министром обороны?

Про единство кот, скажет, только одно слово- его нет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№17 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:30) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: yuri
Коротко- хач - не должен быть во главе великой России.

Про Народное единство что скажешь? Страна у нас многонациональная. Шойгу тувинец, по твоему он не достоин быть министром обороны?
Регистрация: 29.10.2010
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:12) #
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online

Цитата: пс4
с таким же успехом Иван идеально глушит водку

Петр Первый, ни одного идиота убил водкой Так и что?

Сдриснул , хм.Пицунда


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№15 Написал: пс4 Пицунда (Сегодня, 18:01) #
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online
Болеет за:
«Ман Сити»
Цитата: yuri
Цитата: пс4
да пошел та накуй.

Хач, идеально торгует арбузами. сэр. Но он не обязан быть во главе великой России, понял, хоть слово?
ПС Залив , имени хача ни одного нет.

с таким же успехом Иван идеально глушит водку
Регистрация: 12.11.2017
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:58) #
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online

Цитата: пс4
да пошел та накуй.

Хач, идеально торгует арбузами. сэр. Но он не обязан быть во главе великой России, понял, хоть слово?
ПС Залив , имени хача ни одного нет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№13 Написал: пс4 Пицунда (Сегодня, 17:55) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ман Сити»
Цитата: yuri
Коротко- хач - не должен быть во главе великой России.


да пошел та накуй.
Регистрация: 12.11.2017
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:52) #
  • -2
  •  (6)
online

Коротко- хач - не должен быть во главе великой России.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№11 Написал: пс4 Пицунда (Сегодня, 17:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ман Сити»
Здесь палка с двух конца.Кто лучше для Сборной тренер Россиянин или тренер такие,как Хиддинк,Адвокат или Капелло,Каждому свое время,на тот период конечно было что то из области фантастики,когда сборную возглавил Хиддинк..на сегодня из экономических соображении или больше и за патриотических лучше всего отечественного тренера.Но если тренера можно пригласить любого,хоть японца.хоть Еврея ,а,футболисты только Россияне в том числе и Фернандес blush и вот выбора то нет,что есть то и есть.Лучше Кокорина только Кокорин,лучше Смолова только Смолов.В Защите все кого можно взять в сборную того и взяли.В середине поля тоже самое.Денисов и Глушаков одновременно перебор,на сегодня Глушаков лучше.Но мне ближе состав,что я написал ниже,больше креатива в игре,больше созидателей,чем футбольные "Сыловыки" и Разрушители.
Регистрация: 12.11.2017
№10 Написал: ADonskoi (Сегодня, 17:41) #
  • -2
  •  (2)

Шаламыч похож на невинно осужденного. Сначала к Аргентине, а потом к Испании. Но лучше с ними встретиться в товарняке, чем в четвертьфинале. Если же волею случая мы их победим, то наши шансы резко возрастут.
А за год можно научить медведя ездить на велосипеде. Сборной необходимо головокружительно прибавить и это будет неожиданностью для всех, способной привести к общей победе. Надежда, что мужики преобразятся.
Регистрация: 17.07.2014
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:35) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: пс4
аметил,какая это слава!!! спать теперь не буду,Есть плю

Слава, тоже хорошая вещь Жаль, вот только кот в ней мало участвует. Больше как тень от Луны .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: пс4 Пицунда (Сегодня, 17:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ман Сити»
Цитата: yuri
Цитата: пс4
ты ёпнутый какой то,кот кастрированный ,строитель ИМХО

Тебе плюс, мне минус, заметь.


заметил,какая это слава!!! спать теперь не буду,Есть плюс smile
Регистрация: 12.11.2017
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:24) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: пс4
ты ёпнутый какой то,кот кастрированный ,строитель ИМХО

Тебе плюс, мне минус, заметь.
П,С, У нас всё хорошо.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: пс4 Пицунда (Сегодня, 17:22) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ман Сити»
Цитата: yuri
Цитата: пс4
Во главе великой России?.с Усами ?,ты кого имеешь виду Сталина?,ну он же во главе СССР а,не России.А,на счет тренера Русского это про Бердиева?

Россию строили не хачи, это кот имеет в виду сэр.


ты ёпнутый какой то,кот кастрированный ,строитель ИМХО smileКакая разница кто именно тренер футбольной сборной если тем более он гражданин России,главное чтоб специалист был таким,чтоб сборная успешно играла на ЧМ..Черчесов был и капитаном "Спартака" и капитаном сборной СССР,что это позор? да не отвечай ,с тобой разговаривать просто смешно..
Регистрация: 12.11.2017
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:18) #
  • -6
  •  (10)
online

Цитата: пс4
Во главе великой России?.с Усами ?,ты кого имеешь виду Сталина?,ну он же во главе СССР а,не России.А,на счет тренера Русского это про Бердиева?

Россию строили не хачи, это кот имеет в виду сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: пс4 Пицунда (Сегодня, 17:14) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ман Сити»
Цитата: yuri
Хач - иди ты в жопу- коротко.Россия для русских
П.С
Если во главе великой России стоит какой то эгоистичный хачик с усами - это позор именно России. ИМХО.
Цитата: yuri
Хач - иди ты в жопу- коротко.Россия для русских
П.С
Если во главе великой России стоит какой то эгоистичный хачик с усами - это позор именно России. ИМХО.


Во главе великой России?.с Усами ?,ты кого имеешь виду Сталина?,ну он же во главе СССР а,не России.А,на счет тренера Русского это про Бердиева? вот оказывается почему сбрил усы Хидинк,когда голландец был во главе великой России..
Регистрация: 12.11.2017
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:59) #
  • -7
  •  (13)
online

Хач - иди ты в жопу- коротко.Россия для русских
П.С
Если во главе великой России стоит какой то эгоистичный хачик с усами - это позор именно России. ИМХО.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:53) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
с Аргентиной вааще голову не поворачивал...смотрел ВДАЛЬ..а Испанией закружится совсем..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: пс4 Пицунда (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Ман Сити»
на сегодня идеальная сборная Акинфеев-Смольников(Фернандес) Васин,Джикия Рауш
Зобнин Миранчук,Миранчук,(Дзагоев)Головин,Кокорин Смолов
старая добрая схема 4-4-2
Регистрация: 12.11.2017
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