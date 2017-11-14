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Сборная Польши дома проиграла мексиканцам

Сборная Мексики одержала победу над командой Польши в рамках товарищеской встречи в Гданьске.

Единственный гол забил полузащитник "Бенфики" Рауль Хименес.

Товарищеский матч

Польша – Мексика – 0:1

Гол: Хименес, 13

Теги: Сборная Польши Сборная Мексики
Сегодня, 08:31
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