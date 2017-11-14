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Директор "Тосно": губернатор обещал 25 миллионов рублей, пока денег нет

Исполнительный директор «Тосно» Леонид Хоменко рассказал об инфраструктуре команды.

– Летом база «Тосно» была реконструирована. Почему не установили подогрев полей?

– Не совсем так. Слово «реконструкция» подразумевает вложение немалых средств. Этого сделано не было. Мы лишь уложили естественный газон. Но закладывать туда подогрев – лишние траты. Чтобы он функционировал, из частного сектора нужно провести порядка 300 метров газовой трубы. Это на словах звучит просто. Но чтобы это все осуществить, нужно и техническое задание, и средства.

У нас подогрев заложен под искусственным полем, но он не функционирует, потому что нет трубы. Или было бы у нас электричество разрешенной мощности на объекте, возможно, нам этого хватило бы для электроподогрева. У нас функционирует отопление, освещение, баня. То есть самое необходимое. Поэтому, уложив подогрев, мы бы ничего не изменили.

– Губернатор Ленинградской области Дрозденко еще в мае говорил, что область профинансирует реконструкцию базы.

– Да, губернатор обещал 25 миллионов рублей. Но пока этих денег нет.

– Эта сумма входила в общую смету 250 миллионов?

– Думаю, нет. Разговор шел о другом. Изначально мы хотели реконструировать базу силами клуба – сделать раздевалки, поле. Губернатор поинтересовался, сколько это будет стоить? Ему назвали сумму – 25 миллионов. В ответ прозвучало: «Я эти деньги вам выделю». Но в итоге ничего не выделили.

Поле мы сделали уже сами. Теперь нужно реконструировать раздевалку, приобрести технику для ухода за полем. Только на это нужно еще 2 миллиона. Система полива тоже стоит денег. Если все считать, как раз 25 миллионов набирается. Молодежь сможет проводить там матчи премьер-лиги. Для этого нам нужно увеличить вместимость до 500 мест, иметь систему видеонаблюдения, оповещения.

– Проект реконструкции стадиона на 250 миллионов все-таки проходит экспертизу?

– Нет, там нет условий по некоторым параметрам. Но процесс идет. Сроки намечены. В лучшем случае проект на экспертизу будет в начале следующего года. Нужна в том числе и вторая дорога, без нее строить не будут. Этот проект тоже находится на экспертизе.

– База и стадион в Тосно находятся в одном месте. Зачем выделять отдельно 250 миллионов на стадион и 25 на базу?

– 250 миллионов – это сумма для реконструкции стадиона в целом. Они были предусмотрены в бюджете, и, если бы, повторюсь, проект прошел экспертизу, мы эти деньги бы осваивали. Эту сумму озвучил губернатор. Не уверен, что этих денег бы хватило. Срок строительства – год и восемь месяцев. Возможно, 250 выделили бы сейчас, остальные – в следующем году. 25 миллионов – другая история. Мы озвучили вещи, которые нужно сделать, чтобы команда элементарно смогла тренироваться в Тосно. Губернатор сказал, что поможет.

Мы предоставили в комитет по финансам все необходимое, все обработано и сверстано. Дело осталось за малым – принять решение. Мы могли начать процесс уже и в этом году: приобрести оборудование, заключить контракты на работу, – передает слова функционера "Спорт день за днем".
Теги: Тосно
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
..ща с зеней отиграете...и теньге........
Регистрация: 6.09.2013
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