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Серхио Агуэро в перерыве матча с Нигерией упал в обморок

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в перерыве товарищеского матча с Нигерией (2:4), который прошёл в Краснодаре, упал в обморок в раздевалке, сообщает Varsky Sports.

Футболиста отвезли в ближайшую больницу на обследование.

На второй тайм вместо Агуэро на поле вышел Дарио Бенедетто.
Теги: Сборная Аргентины Сборная Нигерии Агуэро
Сегодня, 22:02
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№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
если учесть перепады давления нынешние в нашей стране...а он еще и с другого континента - я думаю это норма
когда играли ЧМ в ЮАР - там тоже долго игроки привыкали
надеюсь все хорошо с ним


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:12) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Вирус какой-нибудь, здоровья Куну.


От вируса в обморок не падают. Сосудистое скорее.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Вирус какой-нибудь, здоровья Куну.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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