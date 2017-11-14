Серхио Агуэро в перерыве матча с Нигерией упал в обморок

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в перерыве товарищеского матча с Нигерией (2:4), который прошёл в Краснодаре, упал в обморок в раздевалке, сообщает Varsky Sports.Футболиста отвезли в ближайшую больницу на обследование.На второй тайм вместо Агуэро на поле вышел Дарио Бенедетто.