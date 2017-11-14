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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Созин: матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года (1)
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Александр Бубнов: с Испанией нам по силам сыграть минут 20 в высоком темпе, но потом игроки могут умереть (4)
Серхио Агуэро в перерыве матча с Нигерией упал в обморок
Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в перерыве товарищеского матча с Нигерией (2:4), который прошёл в Краснодаре, упал в обморок в раздевалке, сообщает Varsky Sports.
Футболиста отвезли в ближайшую больницу на обследование.
На второй тайм вместо Агуэро на поле вышел Дарио Бенедетто.
Футболиста отвезли в ближайшую больницу на обследование.
На второй тайм вместо Агуэро на поле вышел Дарио Бенедетто.
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