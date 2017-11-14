Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Германия - Франция: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Франции на товарищеский матч.

Германия: Трапп, Джан, Зюле, Хуммельс, Платтенхардт, Хедира, Кроос, Озил, Гюндоган, Дракслер, Вернер.

Франция: Манданда, Жалле, Юмтити, Варан, Динь, Толиссо, Рабио, Матюиди, Мбаппе, Марсьяль, Ляказетт.
Теги: Сборная Германии Сборная Франции
Сегодня, 22:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.