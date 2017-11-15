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Дик Адвокат ушел из сборной Голландии после разгрома от Румынии

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат после поражения команды от Румынии (3:0) в товарищеском матче подтвердил, что не будет продлевать контракт, рассчитанный до 1 декабря 2017.

"Ухожу, потому что предстоит смена поколений. Настало время молодых", – передает слова Адвоката пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

Напомним, под руководством экс-наставника "Зенита" "оранжевые" не смогли пробиться на ЧМ-2018 в России.
Теги: Адвокат Сборная Голландии
Сегодня, 09:21
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№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 09:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что то я ничего не понимаю. Голландия победила 3:0
Регистрация: 16.08.2010
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