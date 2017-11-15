Дик Адвокат ушел из сборной Голландии после разгрома от Румынии

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат после поражения команды от Румынии (3:0) в товарищеском матче подтвердил, что не будет продлевать контракт, рассчитанный до 1 декабря 2017."Ухожу, потому что предстоит смена поколений. Настало время молодых", – передает слова Адвоката пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.Напомним, под руководством экс-наставника "Зенита" "оранжевые" не смогли пробиться на ЧМ-2018 в России.