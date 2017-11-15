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Решение о банкротстве "Луча-Энергии" будет принято 21 декабря

Процессуальное решение о банкротстве ФК "Луч-Энергия" будет принято 21 декабря, сообщает ТАСС.

Долги владивостокского клуба составляют около 260 млн рублей. В данный момент в отношении клуба проводится процедура банкротства. Вместе с этим сообщается, что у "Луч-Энергии" появился новый титульный спонсор - группа компаний "Аква-Ресурсы", который уже перечислил клубу первый транш.

Однако погасить долг в короткий срок не удастся. Средства на текущие расходы сегодня в клубе есть, но рассчитываться перед кредиторами клубу придется в течение нескольких лет.

Отмечается, что сотрудники и руководство клуба намерены сделать все, чтобы добиться разрешения на регистрацию новых футболистов во время зимнего трансферного окна, при этом не исключая неблагоприятного варианта, при котором придется доигрывать сезон существующим составом - без усиления.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 09:58
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