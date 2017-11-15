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Денис Глушаков: единственный вратарь сборной, не пропустивший ни одного мяча (фото)

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков прокомментировал свой дебют на позиции вратаря. Напомним, в матче с Испанией (3:3), Глушаков заменил в воротах получившего травму Андрея Лунева.

"Вот в 30 лет и дебют во вратарской форме. Теперь на всех позициях сыграл в своей карьере. Единственный вратарь в истории российского футбола, не пропустивший ни одного мяча. Сегодня буду вынос от ворот тренировать", - написал Глушаков в Инстаграме.

Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 11:02
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№5 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:34) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Настоящий капитан, взял всю ответственность на себя. Не понимаю почему с капитанской повязкой был Смолов, а в других матчах Акинфей. Капитаном должен быть игрок центра поля, в крайнем случае защитник.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Господа питерцы, откуда столько желчи? Человек с юмором выложил запись, никого не оскорбил, до этого пожелав здоровья ВАШЕМУ вратарю. Что не так???


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
30 лет, ума нет. В принципе сразу видно чей он капитан и кумир
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 11:10) #
  • -12
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Денис как же тебя Боженька обидел worried
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:05) #
  • -9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Глушак специально в ворота встал, чтоб потом в инстаграме было что написать?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
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Регистрация: 30.07.2009
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