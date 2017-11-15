Денис Глушаков: единственный вратарь сборной, не пропустивший ни одного мяча (фото)

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков прокомментировал свой дебют на позиции вратаря. Напомним, в матче с Испанией (3:3), Глушаков заменил в воротах получившего травму Андрея Лунева."Вот в 30 лет и дебют во вратарской форме. Теперь на всех позициях сыграл в своей карьере. Единственный вратарь в истории российского футбола, не пропустивший ни одного мяча. Сегодня буду вынос от ворот тренировать", - написал Глушаков в Инстаграме.