Сборная Кот-д'Ивуара расторгла контракт с Марком Вильмотсом

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Марка Вильмотс покинул свой пост, сообщила ивуарийская федерация футбола.Сообщается, что контракт между сторонами был расторгнут по обоюдному согласию.51-летний бельгиец руководил африканской командой шесть месяцев и не сумел добыть путевку на ЧМ-2018 в России.