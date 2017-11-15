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Сборная Кот-д'Ивуара расторгла контракт с Марком Вильмотсом

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Марка Вильмотс покинул свой пост, сообщила ивуарийская федерация футбола.

Сообщается, что контракт между сторонами был расторгнут по обоюдному согласию.

51-летний бельгиец руководил африканской командой шесть месяцев и не сумел добыть путевку на ЧМ-2018 в России.
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара
Сегодня, 15:57
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