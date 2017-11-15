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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (4)
Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (4)
Георгий Щенников попал в сферу интересов "Галатасарая"
"Галатасарай" заинтересован в услугах защитника ЦСКА Георгия Щенникова, сообщает Futbol Arena.
Российский футболист выступает в качестве запасного варианта в случае провала по трансферу Квадво Асамоа из "Ювентуса".
Контракт Щенникова с армейцами истекает 30 июня 2018 года.
Российский футболист выступает в качестве запасного варианта в случае провала по трансферу Квадво Асамоа из "Ювентуса".
Контракт Щенникова с армейцами истекает 30 июня 2018 года.
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