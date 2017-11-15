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Георгий Щенников попал в сферу интересов "Галатасарая"

"Галатасарай" заинтересован в услугах защитника ЦСКА Георгия Щенникова, сообщает Futbol Arena.

Российский футболист выступает в качестве запасного варианта в случае провала по трансферу Квадво Асамоа из "Ювентуса".

Контракт Щенникова с армейцами истекает 30 июня 2018 года.
Теги: Щенников ЦСКА Галатасарай Трансферы
Сегодня, 17:28
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4
(1)
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:16) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
Цитата: МАРТ
почему?...поясни пожалуйста...........

а что ему в цска ловить?

а в Галатасарае?...футбольная Мекка?
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:01) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
почему?...поясни пожалуйста...........

а что ему в цска ловить?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:55) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
нужно переходить..если это правда конечно

почему?...поясни пожалуйста...........
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:53) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
нужно переходить..если это правда конечно
Регистрация: 22.05.2015
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