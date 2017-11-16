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Жо: никогда не забуду, что "Коринтианс" сделал для меня

Нападающий "Коринтианс" Жо поделился эмоциями после победы в чемпионате Бразилии и поблагодарил клуб за поддержку.

"Я смог сосредоточиться на работе в команде и выполнять все свои функции. Собираюсь остаться, чтобы помочь "Коринтианс" выиграть Кубок Либертадорес.

Однажды я уже выигрывал его, но хочу почувствовать вкус победы еще раз. Я люблю этот клуб, и никогда не забуду, что он сделал для меня", - цитирует Жо ESPN.
Теги: Коринтианс
Сегодня, 11:59
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