Жо: никогда не забуду, что "Коринтианс" сделал для меня

Нападающий "Коринтианс" Жо поделился эмоциями после победы в чемпионате Бразилии и поблагодарил клуб за поддержку."Я смог сосредоточиться на работе в команде и выполнять все свои функции. Собираюсь остаться, чтобы помочь "Коринтианс" выиграть Кубок Либертадорес.Однажды я уже выигрывал его, но хочу почувствовать вкус победы еще раз. Я люблю этот клуб, и никогда не забуду, что он сделал для меня", - цитирует Жо ESPN.