Руслан Нигматуллин: "Спартак" выиграет у "Краснодара" 1:0

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился ожиданиями от матчей 17-го тура чемпионата РФПЛ.- Конечно, будет интересный поединок. У «Краснодара» был плохой период, но перед перерывом в чемпионате они выиграли и улучшили себе настроение. В таком матче, да, фаворита быть не может, потому что обе команды находятся в верхней части таблицы. В то же время, думаю, потенциал спартаковцев сейчас выше. Красно-белым по силам победить в гостях. Но матч будет непростой. Думаю, «Спартак» победит с минимальным счетом 1:0.- Конечно, тут «Зенит» - фаворит. «Тосно» все-таки новичок. Но то, что команда может отбирать очки у фаворитов, мы знаем. «Тосно» в этом году выглядит очень прилично, играет уверенно.- Вратарь Лунев — один из лидеров своей команды. Это несомненно. Юрий Лодыгин заменить равноценно в принципе может, но все зависит от того в какой он сейчас форме. Но ему надо доказывать, что он не просто так сидит в запасе. А Луневу желаю скорейшего выздоровления.- В гостях у «Анжи» «Локомотиву», конечно, посложнее будет. Но в любом случае «Локо» - фаворит этой игры и будет доминировать в этой встрече. «Анжи» может отобрать очки, но команда эта - нестабильная. Непонятно, как она чувствует себя после перерыва. Ставлю на «Локомотив». Думаю, железнодорожники победят с минимальным счетом.- Там, кажется, выпала месячная норма осадков. Не зальет ли поле? Но в любом случае СКА играет с переменным успехом. Пока им тяжеловато в РФПЛ. Но столичным армейцам после перелета тоже тяжело будет.