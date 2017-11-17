Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Руслан Нигматуллин: "Спартак" выиграет у "Краснодара" 1:0

Руслан Нигматуллин: "Спартак" выиграет у "Краснодара" 1:0 Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в интервью корреспонденту Rusootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от матчей 17-го тура чемпионата РФПЛ.

-Центральной встречей станет матч «Краснодар» - «Спартак». Краснодарцы в прошлом туре прервали безвыигрышную серию в матче с «Тосно». «Спартак» после поражения в Лиге чемпионов победил «Уфу». Какие сюрпризы может преподнести игра?

- Конечно, будет интересный поединок. У «Краснодара» был плохой период, но перед перерывом в чемпионате они выиграли и улучшили себе настроение. В таком матче, да, фаворита быть не может, потому что обе команды находятся в верхней части таблицы. В то же время, думаю, потенциал спартаковцев сейчас выше. Красно-белым по силам победить в гостях. Но матч будет непростой. Думаю, «Спартак» победит с минимальным счетом 1:0.

- Интересным обещает стать и петербургское дерби между «Зенитом» и «Тосно».

- Конечно, тут «Зенит» - фаворит. «Тосно» все-таки новичок. Но то, что команда может отбирать очки у фаворитов, мы знаем. «Тосно» в этом году выглядит очень прилично, играет уверенно.

- Травма Андрея Лунева осложнит жизнь «Зениту» в этой игре?

- Вратарь Лунев — один из лидеров своей команды. Это несомненно. Юрий Лодыгин заменить равноценно в принципе может, но все зависит от того в какой он сейчас форме. Но ему надо доказывать, что он не просто так сидит в запасе. А Луневу желаю скорейшего выздоровления.

- «Анжи» тоже отбирал очки у фаворитов в этом сезоне. Сможет ли на этот раз команда у себя дома отобрать очки у лидера турнирной таблицы «Локомотива»?

- В гостях у «Анжи» «Локомотиву», конечно, посложнее будет. Но в любом случае «Локо» - фаворит этой игры и будет доминировать в этой встрече. «Анжи» может отобрать очки, но команда эта - нестабильная. Непонятно, как она чувствует себя после перерыва. Ставлю на «Локомотив». Думаю, железнодорожники победят с минимальным счетом.

- Будет в предстоящем туре и армейское дерби в Хабаровске...

- Там, кажется, выпала месячная норма осадков. Не зальет ли поле? Но в любом случае СКА играет с переменным успехом. Пока им тяжеловато в РФПЛ. Но столичным армейцам после перелета тоже тяжело будет.
Теги: Нигматуллин Краснодар Спартак
Сегодня, 04:42
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.