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Геннадий Крапивка: Бойкот игры с "Тюменью"? Все это брехня!

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка заявил, что его футболисты не думают о бойкоте матча ФНЛ с "Тюменью" и не имеют претензий по выплате зарплаты.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что игроки "Кубани" из-за задолженности по заработной плате намерены бойкотировать матч 18 ноября.

"Бойкот? Все это брехня! Зарплата выплачивается по графику заранее обговоренному, нет у футболистов претензий по заработной плате. Завтра сыграют, матч состоится", - сказал Крапивка "Р-Спорт".
Теги: Кубань Крапивка
Сегодня, 10:35
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