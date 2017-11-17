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Гари Линекер и Мария Командная проведут жеребьевку ЧМ-2018

Бывший футболист сборной Англии и эксперт Гари Линекер, а также российская журналистка Мария Командная станут ведущими жеребьевки финального этапа ЧМ-2018 в России, сообщили в пресс-службе ФИФА.



Напомним, жеребьевка пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Сегодня, 14:57
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(0)
№7 Написал: grossmeister (Сегодня, 16:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: gall77
У нее фамилия не Командная. Пиздеж

Пиздеж? Редкая фамилия.
Регистрация: 6.08.2012
№6 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (2)

У нее фамилия не Командная. Пиздеж


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:31) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Россия , Мексика, Швеция, Нигерия или
Россия , Испания, Египет, Сербия или
Россия, Швейцария, Иран и ...Нигерия


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:14) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Батька
надо шарики погреть

Линекеру? Это к журналистке пожелание. Пущай погреет. И ей удовольствие, и нам польза.
Хочу: чтобы из второй группы вообще никого не было, из 3-й тоже никого не хочу, хочу, чтобы с Панамой вышли.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 15:14) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Волга НН»
Россия ,Мексика,Коста-Рика,Сербия
Регистрация: 28.12.2012
№2 Написал: Батька (Сегодня, 15:00) #
  • 0
  •  (2)

Россия - Перу - Тунис - Морокко !
надо шарики погреть laughing blush
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:59) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо хоть не Групповая, не Круговая, не Хороводная. вот так говорящая фамилия
Регистрация: 17.05.2013
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