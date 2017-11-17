Гари Линекер и Мария Командная проведут жеребьевку ЧМ-2018

Бывший футболист сборной Англии и эксперт Гари Линекер, а также российская журналистка Мария Командная станут ведущими жеребьевки финального этапа ЧМ-2018 в России, сообщили в пресс-службе ФИФА.Напомним, жеребьевка пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве.