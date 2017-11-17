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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Гари Линекер и Мария Командная проведут жеребьевку ЧМ-2018
Бывший футболист сборной Англии и эксперт Гари Линекер, а также российская журналистка Мария Командная станут ведущими жеребьевки финального этапа ЧМ-2018 в России, сообщили в пресс-службе ФИФА.
Напомним, жеребьевка пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
Напомним, жеребьевка пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
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