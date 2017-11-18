Александр Селихов: это "Спартак", и все в составе достойны играть за этот клуб

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов кратко прокомментировал результат матча против ФК "Краснодар", в котором его команда одержала победу.– Сегодня мы использовали большинство своих моментов, – признался голкипер. – Хорошо сыграли в обороне и в атаке. Что игра была легкой, нельзя сказать.– Мы никого не испугались, нет. Просто иногда игра складывается не так, как ты этого хочешь. "Краснодар" очень бодро начал матч и создал пару опасных моментов. В принципе, хорошо, что выстоять получилось и выиграть.– Когда любой игрок "Спартака" выходит на поле, я спокоен. Потому что – это "Спартак", и все здесь достойны играть за этот клуб. Да, сегодня пошутили с Зобой, подбодрили его. Все хорошо.www.rusfootball.info