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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Селихов: это "Спартак", и все в составе достойны играть за этот клуб
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов кратко прокомментировал результат матча против ФК "Краснодар", в котором его команда одержала победу.
– Сегодня мы использовали большинство своих моментов, – признался голкипер. – Хорошо сыграли в обороне и в атаке. Что игра была легкой, нельзя сказать.
– "Спартак" начал достаточно неуверенно, но затем выровнял игру и добился победы. Почему в начале команда немного испугалась?
– Мы никого не испугались, нет. Просто иногда игра складывается не так, как ты этого хочешь. "Краснодар" очень бодро начал матч и создал пару опасных моментов. В принципе, хорошо, что выстоять получилось и выиграть.
– В раздевалке поздравили с возвращением Зобнина? Насколько тебе было спокойно, когда он выходил на поле?
– Когда любой игрок "Спартака" выходит на поле, я спокоен. Потому что – это "Спартак", и все здесь достойны играть за этот клуб. Да, сегодня пошутили с Зобой, подбодрили его. Все хорошо.
Источник: www.rusfootball.info
– Сегодня мы использовали большинство своих моментов, – признался голкипер. – Хорошо сыграли в обороне и в атаке. Что игра была легкой, нельзя сказать.
– "Спартак" начал достаточно неуверенно, но затем выровнял игру и добился победы. Почему в начале команда немного испугалась?
– Мы никого не испугались, нет. Просто иногда игра складывается не так, как ты этого хочешь. "Краснодар" очень бодро начал матч и создал пару опасных моментов. В принципе, хорошо, что выстоять получилось и выиграть.
– В раздевалке поздравили с возвращением Зобнина? Насколько тебе было спокойно, когда он выходил на поле?
– Когда любой игрок "Спартака" выходит на поле, я спокоен. Потому что – это "Спартак", и все здесь достойны играть за этот клуб. Да, сегодня пошутили с Зобой, подбодрили его. Все хорошо.
Источник: www.rusfootball.info
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