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"Бавария" разгромила "Аугсбург"

В матче 12-го тура бундеслиги "Бавария" на своем поле обыграла "Аугсбург" – 3:0.

Чемпионат Германии

12-й тур

"Бавария" – "Аугсбург" – 3:0

Голы: Видаль, 31 (1:0). Левандовски, 38 (2:0). Левандовски, 49 (3:0).

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хави Мартинес, Хуммельс, Бернат (Алаба, 74), Зюле, Роббен (Толиссо, 78), Видаль (Руди, 80), Родригес, Киммих, Левандовски.

"Аугсбург": Хитц, Опар, Гауэлеув, Макс, Дансо, Хеллер (Шмид, 60), Байер, Каиуби (Стафилидис, 69), Грегорич, Хедира, Финнбогасон (Чи Дон Вон, 83).

Предупреждения: Хедира, 8. Опар, 17. Гауэлеув, 30.
Сегодня, 19:32
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