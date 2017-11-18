Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:38
Массимо Каррера: в начале сезона мы думали, что будет легче, но сейчас встали на правильный путь
Массимо Каррера: в начале сезона мы думали, что будет легче, но сейчас встали на правильный путь
19:07
Роман Зобнин: спасибо болельщикам! (8)
Роман Зобнин: спасибо болельщикам! (8)
15:12
Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
14:53
Станция метро "ЦСКА" готова на 90% (1)
Станция метро "ЦСКА" готова на 90% (1)
"Бавария" разгромила "Аугсбург"
В матче 12-го тура бундеслиги "Бавария" на своем поле обыграла "Аугсбург" – 3:0.
Чемпионат Германии
12-й тур
"Бавария" – "Аугсбург" – 3:0
Голы: Видаль, 31 (1:0). Левандовски, 38 (2:0). Левандовски, 49 (3:0).
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хави Мартинес, Хуммельс, Бернат (Алаба, 74), Зюле, Роббен (Толиссо, 78), Видаль (Руди, 80), Родригес, Киммих, Левандовски.
"Аугсбург": Хитц, Опар, Гауэлеув, Макс, Дансо, Хеллер (Шмид, 60), Байер, Каиуби (Стафилидис, 69), Грегорич, Хедира, Финнбогасон (Чи Дон Вон, 83).
Предупреждения: Хедира, 8. Опар, 17. Гауэлеув, 30.
Чемпионат Германии
12-й тур
"Бавария" – "Аугсбург" – 3:0
Голы: Видаль, 31 (1:0). Левандовски, 38 (2:0). Левандовски, 49 (3:0).
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хави Мартинес, Хуммельс, Бернат (Алаба, 74), Зюле, Роббен (Толиссо, 78), Видаль (Руди, 80), Родригес, Киммих, Левандовски.
"Аугсбург": Хитц, Опар, Гауэлеув, Макс, Дансо, Хеллер (Шмид, 60), Байер, Каиуби (Стафилидис, 69), Грегорич, Хедира, Финнбогасон (Чи Дон Вон, 83).
Предупреждения: Хедира, 8. Опар, 17. Гауэлеув, 30.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.