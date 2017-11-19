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Евгений Калешин: "Кубань" заслужила победу над "Тюменью"

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин поделился мнением о победном матче против "Тюмени" в ФНЛ.

"Думаю, мы заслужили победу. Честно, первый тайм комментировать сложно, некоторые моменты я просто не видел. Нужно будет посмотреть видео, в определенные моменты видимость в тумане составляла метров 15-20, и то, что происходило на дальнем фланге и около штрафной соперника, было практически недоступно взору. Поэтому сложно сказать, как там развивались события: туман оказал влияние на восприятие игры. Первый тайм, как мне показалось, прошел в равной борьбе, у нас были чуть острее моменты. А во втором, думаю, мы вполне заслуженно забили три мяча. У нас было еще несколько возможностей, когда мы могли реализовать контратаку, но не хватило последнего паса. Мне очень жаль, что в конце пропустили совсем не обязательный мяч", - цитирует Калешина официальный сайт ФНЛ.
Теги: Калешин Кубань Тюмень
Сегодня, 10:23
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