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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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РФС поздравил Сергея Чебана с днем рождения
РФС поздравил с днем рождения исполнительного директора РФПЛ Сергея Чебана.
Сегодня ему исполнилось 57 лет. Должность он занимает с 2008 года.
Сегодня ему исполнилось 57 лет. Должность он занимает с 2008 года.
РФС поздравляет исполнительного директора Российской футбольной Премьер-Лиги @rfpl Сергея Владимировича Чебана с 57-летием! Счастья, здоровья, творческих успехов! pic.twitter.com/HaLZHSPEFv— РФС (@official_rfs) November 21, 2017
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