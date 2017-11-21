РФС поздравил Сергея Чебана с днем рождения

РФС поздравляет исполнительного директора Российской футбольной Премьер-Лиги @rfpl Сергея Владимировича Чебана с 57-летием! Счастья, здоровья, творческих успехов! pic.twitter.com/HaLZHSPEFv — РФС (@official_rfs) November 21, 2017

РФС поздравил с днем рождения исполнительного директора РФПЛ Сергея Чебана.Сегодня ему исполнилось 57 лет. Должность он занимает с 2008 года.