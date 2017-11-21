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РФС поздравил Сергея Чебана с днем рождения

РФС поздравил с днем рождения исполнительного директора РФПЛ Сергея Чебана.

Сегодня ему исполнилось 57 лет. Должность он занимает с 2008 года.

Теги: Чебан
Сегодня, 19:20
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