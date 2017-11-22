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"Реал" разгромил АПОЭЛ, "Боруссия" дома уступила "Тоттенхэму"

"Реал" в гостях разгромил АПОЭЛ со счетом 6:0 в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

5 тур

Матч 1 - 0:3

"АПОЭЛ" - "Реал Мадрид" 0:6

Голы: Модрич, 23, Бензема, 39, Начо, 41, Бензема, 45+1, Роналду, 49, 54

"АПОЭЛ": Перес, Вурос, Лаго, Руэда, Карлау, Винисиус (Фарьяс, 59), Мораиш (Эбесилио, 66), Захид, Алонефтис, Шаллаи (Эфрем, 60), Поте

"Реал Мадрид": Касилья, Карвахаль, Марсело (Франсуа, 58), Варан, Начо, Модрич, Васкес, Кроос (Сибальос, 59), Асенсио, Роналду, Бензема (Майораль, 64)

Предупреждения: Карвахаль, 90

"Боруссия" Д - "Тоттенхэм" 1:2

Голы: Обамейянг, 31, Кейн, 49, Мин, 76

"Боруссия" Д: Бюрки (Вайденфеллер, 90+2), Тольян, Шмельцер, Бартра, Загаду (Топрак, 78), Геррейро, Вайгль, Гётце, Кагава (Кастро, 66), Ярмоленко, Обамейянг

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Роуз, Санчес, Вертонген, Уинкс, Алли (Дембеле, 81), Дайер, Эриксен (Сиссоко, 85), Кейн (Льоренте, 86), Мин

Предупреждения: Шмельцер, 52, Тольян, 90+6
Теги: Реал АПОЭЛ Боруссия Тоттенхэм
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