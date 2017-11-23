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Столе Стольбаккен: Фарфан - умный игрок, но случайность, что он забил оба гола

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен после поражения от «Локомотива» положительно оценил игру своей команды и отметил случайный характер дубля Джефферсона Фарфана.

– Что не получилось сегодня у «Копенгагена»?

– Я не думаю, что у нас что-то не получилось. Это было хорошее выступление против лучшей команды России прямо сейчас. Нам было тяжело, во 2-м голе мы были немного медленными, но в целом сыграли хорошо.

– То, что вы идёте на 6-м месте в чемпионате Дании значит, что Лига Европы для вас в приоритете?

– Нет, мы стремимся показывать лучшую игру в обоих соревнованиях.

– Тяжело ли играть вообще в России, холоднее ли здесь?

– Я из Норвегии, поэтому очень ждал поездки в Россию. Для меня погода ничего не значила.

– Вы помните Фарфана по немецкому чемпионату, когда работали в «Кёльне»?

– Случайность, что он забил оба гола, особенно второй. Но он очень умный игрок, он очень хорошо читает игру. Можно сказать, что самые умные игроки и решают исход.

– Знаете ли вы, кто за вас болел сегодня? Это сотрудники посольств, фанаты из Дании?

– Это были фанаты из Дании, они приехали с нами, но по имени никого не знаю, – цитирует Сольбаккена Rusfootball.info.
Теги: Копенгаген Локомотив Фарфан
Вчера, 23:59
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