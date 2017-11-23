Столе Стольбаккен: Фарфан - умный игрок, но случайность, что он забил оба гола

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен после поражения от «Локомотива» положительно оценил игру своей команды и отметил случайный характер дубля Джефферсона Фарфана.– Я не думаю, что у нас что-то не получилось. Это было хорошее выступление против лучшей команды России прямо сейчас. Нам было тяжело, во 2-м голе мы были немного медленными, но в целом сыграли хорошо.– Нет, мы стремимся показывать лучшую игру в обоих соревнованиях.– Я из Норвегии, поэтому очень ждал поездки в Россию. Для меня погода ничего не значила.– Случайность, что он забил оба гола, особенно второй. Но он очень умный игрок, он очень хорошо читает игру. Можно сказать, что самые умные игроки и решают исход.– Это были фанаты из Дании, они приехали с нами, но по имени никого не знаю, – цитирует Сольбаккена