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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Коноплянка: самый запоминающийся матч в моей карьере
Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка после матча 13-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" отметил, что это самая невероятная встреча в его карьере.
Напомним, после первого тайма "Шальке" уступал 0:4, однако отыгрался, cравняв счет на последних секундах матча.
"Самый запоминающийся матч в моей карьере. Думаю, что не только в моей", - написал Коноплянка в своем Твиттере.
Напомним, после первого тайма "Шальке" уступал 0:4, однако отыгрался, cравняв счет на последних секундах матча.
"Самый запоминающийся матч в моей карьере. Думаю, что не только в моей", - написал Коноплянка в своем Твиттере.
The most memorable match in my career ??and I think not only for me ??— Yevhen Konoplyanka (@kono10official) November 25, 2017
•••#Bundesliga ? #BVBS04 ? pic.twitter.com/ygbHtwiL8X
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