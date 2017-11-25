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Евгений Коноплянка: самый запоминающийся матч в моей карьере

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка после матча 13-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" отметил, что это самая невероятная встреча в его карьере.

Напомним, после первого тайма "Шальке" уступал 0:4, однако отыгрался, cравняв счет на последних секундах матча.

"Самый запоминающийся матч в моей карьере. Думаю, что не только в моей", - написал Коноплянка в своем Твиттере.

Теги: Коноплянка Шальке Боруссия Д
Сегодня, 22:09
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№2 Написал: spiri (Сегодня, 22:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
надо было забивать вначале,глядишь,и игра бы пошла по -другому! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:30) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
а как на ЧМ не вышли?не играл?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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