Евгений Коноплянка: самый запоминающийся матч в моей карьере

The most memorable match in my career ??and I think not only for me ??

•••#Bundesliga ? #BVBS04 ? pic.twitter.com/ygbHtwiL8X — Yevhen Konoplyanka (@kono10official) November 25, 2017

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка после матча 13-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" отметил, что это самая невероятная встреча в его карьере.Напомним, после первого тайма "Шальке" уступал 0:4, однако отыгрался, cравняв счет на последних секундах матча."Самый запоминающийся матч в моей карьере. Думаю, что не только в моей", - написал Коноплянка в своем Твиттере.