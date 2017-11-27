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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Соломон Кверквелия: все молодцы, играли до конца!
Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия рассказал о победе над хабаровским СКА (2:1) в матче 18-го тура премьер-лиги.
"Приезжали за победой, которую вырвали в концовке за счет характера. Все молодцы, играли до конца! Холод? Во время матча на него не обращали внимания.
К сожалению, травму получил Влад Игнатьев. Надеюсь, что с ним все будет в порядке. Впереди матч с "Рубином". Уверен, болельщики поддержат нас в заключительном домашнем матче этого года", - передает слова грузинского защитника официальный сайт "Локо".
"Приезжали за победой, которую вырвали в концовке за счет характера. Все молодцы, играли до конца! Холод? Во время матча на него не обращали внимания.
К сожалению, травму получил Влад Игнатьев. Надеюсь, что с ним все будет в порядке. Впереди матч с "Рубином". Уверен, болельщики поддержат нас в заключительном домашнем матче этого года", - передает слова грузинского защитника официальный сайт "Локо".
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