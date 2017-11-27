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Соломон Кверквелия: все молодцы, играли до конца!

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия рассказал о победе над хабаровским СКА (2:1) в матче 18-го тура премьер-лиги.

"Приезжали за победой, которую вырвали в концовке за счет характера. Все молодцы, играли до конца! Холод? Во время матча на него не обращали внимания.

К сожалению, травму получил Влад Игнатьев. Надеюсь, что с ним все будет в порядке. Впереди матч с "Рубином". Уверен, болельщики поддержат нас в заключительном домашнем матче этого года", - передает слова грузинского защитника официальный сайт "Локо".
Теги: Кверквелия Локомотив
Сегодня, 15:13
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