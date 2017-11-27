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Валерий Рейнгольд: "Спартак" вновь заставил говорить о том, что это сильнейшая команда в стране

Валерий Рейнгольд: "Спартак" вновь заставил говорить о том, что это сильнейшая команда в странеМастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в 18-м туре Премьер-Лиги с "Зенита" (3:1).

- Об игре:

Получил удовольствие от футбола не только в исполнении "Спартака", но и от "Зенита". Игра получилась хорошей, и я согласен с высказываниями о том, что чем-то этот матч походил на футбол европейского уровня. Конечно, меня вновь поразил "Спартак", показав футбол высокого уровня. Можно сказать, что реванш за поражение в первом круге взят, но при этом "красно-белые" вновь заставили говорить о том, что по игре, вероятно, это сильнейшая команда в стране. Мячи были забиты на любой вкус, хотя были и ошибки в обороне. Но выиграла та команда, которая сегодня была сильнее. "Спартак" просто переиграл "Зенит" за счёт своих мастеровитых футболистов атаки.

Однако я хочу отметить, что так, как Иванович играл в обороне - в футбол играть нельзя! Центральный защитник, а из под него забивает Самедов, который никогда в жизни головой играть не умел. Почему так получилось? В эпизоде со вторым пропущенным мячом питерцы просто спали. Клуб такого уровня не может так играть в обороне, поэтому возникают вопросы к Манчини. Я сегодня столько у "Зенита" тактических ошибок увидел, а ведь мы говорим об одном из лучших клубов страны, но допускались абсолютно детские ошибки. Уровень "Зенита" колеблется, сегодня одни играют так, а завтра - абсолютно иначе. В каких-то моментах "Спартак" был на голову сильнее в тактическом плане.

Кроме того, если бы Промес играл так, как мы это любим - счёт был бы не 3:1, а больше. Однако сегодня он был уставшим, его можно понять, ведущий футболист, набегался. Но в целом, "Спартак" был просто сильнее и это надо признать. Болельщики увидели открытый футбол, и победу одержал коллектив, который был конкретно сегодня просто лучше.

- Об игре Кокорина:

Против Александра грамотно сыграли защитники, особенно Джикия, который раз за разом не давал принимать ему мяч. А если не успевал Джикия - его страховали хавы или крайние защитники. Да и в целом, учитывая сегодняшнюю игру "Спартака", Каррера - молодец! Он рисковал в каких-то эпизодах, но риск того стоил. Итальянец тем и хорош, хотя иногда мы его и ругаем. Но своего визави он сегодня переиграл по всем параметрам.

Кстати, Манчини - какой-то непонятный, сухой тренер. Не люблю специалистов, которые никак на происходящее на поле не реагируют. Ощущение, что ему просто пофиг на игру. Всем известен класс этого тренера, но эмоций не хватает. Я не понимаю, почему с первых минут не вышел Ригони. Думаю, руководство "Зенита" с Манчини за это ещё спросит. Как аргентинец вышел на поле - питерцы и играть стали интенсивней.

- Об игре "Спартака":

Болезнь "красно-белых" продолжается: добиваются хорошего результата, опускаются назад и тут же получают! Сколько раз им говорили, что футбол за такое наказывает?! После второго гола был нокдаун "Зенита", ну добейте его, ловите на контратаках и отправляйте в нокаут. Думаю, Каррера на это указывает игрокам, но многие его не понимают. Но, к счастью, добавленное время прошло, "Спартак" не пропустил, как это было раньше. В итоге, выиграла команда, которая в этот вечер была сильней.
Сегодня, 23:25
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№10 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
В итоге, выиграла команда, которая в этот вечер была сильней.

Хитрожопей в конце матча. Ветеран как то не заметил эти подлые затяжки времени.

Какие они подлые .... мушкетёры в голубом обижены . Какая боль.


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№9 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 23:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: ржд гуд
А паровозы должны теперь всех болел Спартака год бесплатно возить за победу, позволившую железнодорожникам поверить в золотые медальки.

У них есть покровители и без вас. То пеналь не дадут, то не заметят фол. Так по мелочи а все же помощь.

барсик....... брысь!!!!! а то мухобойкой получишь.......

Цитата: yuri
таков был план у "великого и лучшего в стране" клуба.

ДА!!!!!!! У ВЕЛИКОГО И ЛУЧШЕГО!!!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:49) #
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Цитата: ржд гуд
А паровозы должны теперь всех болел Спартака год бесплатно возить за победу, позволившую железнодорожникам поверить в золотые медальки.

У них есть покровители и без вас. То пеналь не дадут, то не заметят фол. Так по мелочи а все же помощь.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 23:44) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну че, слава чемпиенам из Петрограда?! А паровозы должны теперь всех болел Спартака год бесплатно возить за победу, позволившую железнодорожникам поверить в золотые медальки.
Регистрация: 30.11.2013
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:44) #
  • -1
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Цитата: vvSpartak
А своих подлых игроков вы не замечаете?

Паредес симулировал, да, но он был один, а тут полкоманды резко заболели прямо на поле. Согласись, что таков был план у "великого и лучшего в стране" клуба.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: ZeArt (Сегодня, 23:42) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ладно надеюсь мы еще докажем всем кто в нашей стране лучший.Чтобы всякие дедушки на орали про это.А пока пусть свиньи радуются всего лишь реваншу и одной взятой победе.Вся борьба впереди хотя оптимизма мало.Манчини не внушает доверия.
Регистрация: 15.07.2017
№4 Написал: vvSpartak (Сегодня, 23:41) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
В итоге, выиграла команда, которая в этот вечер была сильней.

Хитрожопей в конце матча. Ветеран как то не заметил эти подлые затяжки времени.

А своих подлых игроков вы не замечаете?


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:38) #
  • -7
  •  (11)

В итоге, выиграла команда, которая в этот вечер была сильней.

Хитрожопей в конце матча. Ветеран как то не заметил эти подлые затяжки времени.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Хидя (Сегодня, 23:30) #
  • +9
  •  (13)
online

после 5 туров бомжики уже золотые медали надели...теперь бы остаться в тройке им..бу-га-га
Регистрация: 13.03.2017
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 23:26) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
в мире!!!!!!
Регистрация: 22.08.2007
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