Валерий Рейнгольд: "Спартак" вновь заставил говорить о том, что это сильнейшая команда в стране

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал игру своей экс-команды в 18-м туре Премьер-Лиги с "Зенита" (3:1).Получил удовольствие от футбола не только в исполнении "Спартака", но и от "Зенита". Игра получилась хорошей, и я согласен с высказываниями о том, что чем-то этот матч походил на футбол европейского уровня. Конечно, меня вновь поразил "Спартак", показав футбол высокого уровня. Можно сказать, что реванш за поражение в первом круге взят, но при этом "красно-белые" вновь заставили говорить о том, что по игре, вероятно, это сильнейшая команда в стране. Мячи были забиты на любой вкус, хотя были и ошибки в обороне. Но выиграла та команда, которая сегодня была сильнее. "Спартак" просто переиграл "Зенит" за счёт своих мастеровитых футболистов атаки.Однако я хочу отметить, что так, как Иванович играл в обороне - в футбол играть нельзя! Центральный защитник, а из под него забивает Самедов, который никогда в жизни головой играть не умел. Почему так получилось? В эпизоде со вторым пропущенным мячом питерцы просто спали. Клуб такого уровня не может так играть в обороне, поэтому возникают вопросы к Манчини. Я сегодня столько у "Зенита" тактических ошибок увидел, а ведь мы говорим об одном из лучших клубов страны, но допускались абсолютно детские ошибки. Уровень "Зенита" колеблется, сегодня одни играют так, а завтра - абсолютно иначе. В каких-то моментах "Спартак" был на голову сильнее в тактическом плане.Кроме того, если бы Промес играл так, как мы это любим - счёт был бы не 3:1, а больше. Однако сегодня он был уставшим, его можно понять, ведущий футболист, набегался. Но в целом, "Спартак" был просто сильнее и это надо признать. Болельщики увидели открытый футбол, и победу одержал коллектив, который был конкретно сегодня просто лучше.Против Александра грамотно сыграли защитники, особенно Джикия, который раз за разом не давал принимать ему мяч. А если не успевал Джикия - его страховали хавы или крайние защитники. Да и в целом, учитывая сегодняшнюю игру "Спартака", Каррера - молодец! Он рисковал в каких-то эпизодах, но риск того стоил. Итальянец тем и хорош, хотя иногда мы его и ругаем. Но своего визави он сегодня переиграл по всем параметрам.Кстати, Манчини - какой-то непонятный, сухой тренер. Не люблю специалистов, которые никак на происходящее на поле не реагируют. Ощущение, что ему просто пофиг на игру. Всем известен класс этого тренера, но эмоций не хватает. Я не понимаю, почему с первых минут не вышел Ригони. Думаю, руководство "Зенита" с Манчини за это ещё спросит. Как аргентинец вышел на поле - питерцы и играть стали интенсивней.Болезнь "красно-белых" продолжается: добиваются хорошего результата, опускаются назад и тут же получают! Сколько раз им говорили, что футбол за такое наказывает?! После второго гола был нокдаун "Зенита", ну добейте его, ловите на контратаках и отправляйте в нокаут. Думаю, Каррера на это указывает игрокам, но многие его не понимают. Но, к счастью, добавленное время прошло, "Спартак" не пропустил, как это было раньше. В итоге, выиграла команда, которая в этот вечер была сильней.