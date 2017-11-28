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Франк Рибери тренировался в общей группе "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери восстановился от травмы, информирует TZ.

Футболист провел тренировку в общей группе. Скорее всего, Рибери сможет сыграть в ближайшем туре чемпионата Германии с "Ганновером".
Теги: Рибери Бавария
Сегодня, 18:01
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