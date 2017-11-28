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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Комментатор ESPN: "Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд" (14)
Комментатор ESPN: "Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд" (14)
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Станислав Черчесов: после матча с Кореей всех отправил по домам, было все равно, пусть хоть пива выпьют (1)
Станислав Черчесов: после матча с Кореей всех отправил по домам, было все равно, пусть хоть пива выпьют (1)
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Сергей Щербаков: у Манчини так много сильных игроков, что он не знает, как их лучше расположить (3)
Сергей Щербаков: у Манчини так много сильных игроков, что он не знает, как их лучше расположить (3)
Франк Рибери тренировался в общей группе "Баварии"
Полузащитник "Баварии" Франк Рибери восстановился от травмы, информирует TZ.
Футболист провел тренировку в общей группе. Скорее всего, Рибери сможет сыграть в ближайшем туре чемпионата Германии с "Ганновером".
Футболист провел тренировку в общей группе. Скорее всего, Рибери сможет сыграть в ближайшем туре чемпионата Германии с "Ганновером".
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