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Все четверо - с европейской весной. "Локо" прошёл группу

Все четверо - с европейской весной. "Локо" прошёл группуМосковский "Локомотив" победил в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и стал четвёртой командой от России, пробившейся в весеннюю стадию второго по значимости европейского турнира.

Считаем расклады

В последнем матче группового этапа команде Юрия Семина надо было побеждать для того, чтобы гарантированно выходить в плей-офф. С первого или второго места - зависело от параллельного матча. В случае результата неудачного оставалось надеяться только на помощь от молдавского "Шерифа".

Но такой "помощи" не хотелось. Хотелось, чтобы лидер чемпионата спокойно победил куда более скромного по составу соперника и стал четвёртой командой из России, которая выступит весной в Лиге Европы.

Не очевидная мотивация

На стартовом отрезке "Локомотив" испытывал проблемы с продвижением мяча. "Злин", для которого уже всё было решено, бился за свою репутацию и бился настырно. Докучал вялым, но действенным прессингом, порой добирался до ворот Коченкова, правда, ударов от чехов не следовало. Вполне могло быть, что для "Локо" это даже удобнее, - ясный факт, что "железнодорожникам" удобнее играть на контратаках, чем выстраивать долгие наступления - но первые минуты никаких выпадов от москвичей не дождались.

Порой возня

Игра смотрелась тяжело. Первый неплохой момент наша команда изобрела ближе к двадцатой минуте, когда после подачи Игнатьева справа пытался замкнуть Фарфан. До того - ничего интересного. На откровенно жалких скоростях чехи пытались вскрыть оборону "красно-зелёных", а "Локомотив" крайне неохотно выходил вперёд, словно на своей половине поля было теплее. По подходам, по совершенным полноценным атакам хозяева были впереди.

На первом плане - околофутбол

За вычетом выстрела нападающего "Локомотива" на старте третьей четверти тайма, да попытки Коломейцева в ближнем бою перебросить голкипера "Злина", самым любопытном моментом первой части встречи стало недовольство арбитра мячами. Пару раз он останавливал встречу и требовал заменить футбольный снаряд. Юрий Павлович Семин в одном из эпизодов взял в руки опробовать мяч и вознегодовал, - судя по реакции, снаряд главного тренера "Локо" устроил.

Ну и болельщики. Они жгли (в прямом и переносном смысле) так, что в какой-то моменте дымом начало заволакивать поле. К счастью, объемы пиротехники были не настолько впечатляющими, как, например, на дерби ЦСКА - "Спартак", так что встречу останавливать не потребовалось.

Терпению предел есть

Уже после перерыва, когда арбитр понял, что терпеть эту скуку сил уже никаких нет, а постоянными сменами мяча не слишком развлечешься, он удалил одного из игроков хозяева - за удар локтем в верховой борьбе с Фарфаном. С одной стороны грубая игра вроде бы была, а с другой - того же Березуцкого за подобное нарушение в игре против "МЮ" даже не пожурили. В любом случае, лишних шансов москвичи получили. Оставалось ими только воспользоваться.

Результатами мы можем быть довольны

"Локомотив", получив численное преимущество, почти сразу обрёл и превосходство игровое. Пару атак не завершились ничем интересным, зато потом жара.

Сначала открыл счёт Миранчук. После атаки правым флангом, в которой приняли участие и Фернандеш, и Игнатьев мяч оказался у Алексея Миранчука, ткнувшего с убойной позиции. Защитник укатил вслед за мячом в угол ворот, но спасти их не сумел, - "Локомотив" повёл в счёте.

И через пять минут разошедшийся в этом сезоне Фарфан забил второй. Шикарным перебросом оформив результативное действие, перуанец снял все вопросы (всё-таки "Злин" было совсем "мертвый" после удаления) об итогом результате в этой игре. Больше не надо было оглядываться на параллельную встречу "Шерифа" и "Копенгагена".

***

"Локомотив" полностью выполнил свою задачу. Уверенная победа гарантировала "железнодорожникам" первое место. Так что помимо лидерства в чемпионате России москвичи выполнили в этом году и другую, так же важную задачу, - пробились в плей-офф Лиги Европы.


Лига Европы

6 тур

"Злин" – "Локомотив" 0:2


Голы: Ал. Миранчук, 70, Фарфан, 75.

"Злин": Зламал, Матейов (Джафич, 78), Гайич, Гнаничек, Копечны, Гронек (Яничек, 65), Ирачек, Гольцер, Вукадинович, Диоп (Экпай, 72), Траоре.

"Локомотив": Коченков, Лысов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев (Тарасов, 45+1), Ан. Миранчук (Эдер, 59), Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан (Ротенберг, 81).

Предупреждения: Ан. Миранчук, 4, Гронек, 45+1, Гайич, 52, Ал. Миранчук, 90.

Удаление: Гайич, 58.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Локомотив Миранчук Ал. Фарфан
Вчера, 22:53
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5
(1)
№5 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 00:06) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: DMS
А что, с хохлами будут разводить на этой стадии? "Дырки" то дальше тоже идут

А дырки это кто?
Регистрация: 29.10.2017
№4 Написал: DMS Советский союз (Вчера, 23:11) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А что, с хохлами будут разводить на этой стадии? "Дырки" то дальше тоже идут
Регистрация: 16.07.2016
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 23:01) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спортаг даже с рекордом прошел в плоф)))) ха-ха)))
Вылыкия мля)))
Где самогонщик Глушаков?)))
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Вчера, 23:01) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: CSKA085
первый раз 4 команды в весенней стадии еврокубков,первый раз проиграли 7-0 сколько событий в этом европейском сезоне)

Ага, и Акинфеев сухарь засушил наконец-то)
Год рекордов.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№1 Написал: CSKA085 Москва (Вчера, 22:57) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
первый раз 4 команды в весенней стадии еврокубков,первый раз проиграли 7-0 сколько событий в этом европейском сезоне)
Регистрация: 20.08.2015
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