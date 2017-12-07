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Все четверо - с европейской весной. "Локо" прошёл группу
Московский "Локомотив" победил в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и стал четвёртой командой от России, пробившейся в весеннюю стадию второго по значимости европейского турнира.
Считаем расклады
В последнем матче группового этапа команде Юрия Семина надо было побеждать для того, чтобы гарантированно выходить в плей-офф. С первого или второго места - зависело от параллельного матча. В случае результата неудачного оставалось надеяться только на помощь от молдавского "Шерифа".
Но такой "помощи" не хотелось. Хотелось, чтобы лидер чемпионата спокойно победил куда более скромного по составу соперника и стал четвёртой командой из России, которая выступит весной в Лиге Европы.
Не очевидная мотивация
На стартовом отрезке "Локомотив" испытывал проблемы с продвижением мяча. "Злин", для которого уже всё было решено, бился за свою репутацию и бился настырно. Докучал вялым, но действенным прессингом, порой добирался до ворот Коченкова, правда, ударов от чехов не следовало. Вполне могло быть, что для "Локо" это даже удобнее, - ясный факт, что "железнодорожникам" удобнее играть на контратаках, чем выстраивать долгие наступления - но первые минуты никаких выпадов от москвичей не дождались.
Порой возня
Игра смотрелась тяжело. Первый неплохой момент наша команда изобрела ближе к двадцатой минуте, когда после подачи Игнатьева справа пытался замкнуть Фарфан. До того - ничего интересного. На откровенно жалких скоростях чехи пытались вскрыть оборону "красно-зелёных", а "Локомотив" крайне неохотно выходил вперёд, словно на своей половине поля было теплее. По подходам, по совершенным полноценным атакам хозяева были впереди.
На первом плане - околофутбол
За вычетом выстрела нападающего "Локомотива" на старте третьей четверти тайма, да попытки Коломейцева в ближнем бою перебросить голкипера "Злина", самым любопытном моментом первой части встречи стало недовольство арбитра мячами. Пару раз он останавливал встречу и требовал заменить футбольный снаряд. Юрий Павлович Семин в одном из эпизодов взял в руки опробовать мяч и вознегодовал, - судя по реакции, снаряд главного тренера "Локо" устроил.
Ну и болельщики. Они жгли (в прямом и переносном смысле) так, что в какой-то моменте дымом начало заволакивать поле. К счастью, объемы пиротехники были не настолько впечатляющими, как, например, на дерби ЦСКА - "Спартак", так что встречу останавливать не потребовалось.
Терпению предел есть
Уже после перерыва, когда арбитр понял, что терпеть эту скуку сил уже никаких нет, а постоянными сменами мяча не слишком развлечешься, он удалил одного из игроков хозяева - за удар локтем в верховой борьбе с Фарфаном. С одной стороны грубая игра вроде бы была, а с другой - того же Березуцкого за подобное нарушение в игре против "МЮ" даже не пожурили. В любом случае, лишних шансов москвичи получили. Оставалось ими только воспользоваться.
Результатами мы можем быть довольны
"Локомотив", получив численное преимущество, почти сразу обрёл и превосходство игровое. Пару атак не завершились ничем интересным, зато потом жара.
Сначала открыл счёт Миранчук. После атаки правым флангом, в которой приняли участие и Фернандеш, и Игнатьев мяч оказался у Алексея Миранчука, ткнувшего с убойной позиции. Защитник укатил вслед за мячом в угол ворот, но спасти их не сумел, - "Локомотив" повёл в счёте.
И через пять минут разошедшийся в этом сезоне Фарфан забил второй. Шикарным перебросом оформив результативное действие, перуанец снял все вопросы (всё-таки "Злин" было совсем "мертвый" после удаления) об итогом результате в этой игре. Больше не надо было оглядываться на параллельную встречу "Шерифа" и "Копенгагена".
***
"Локомотив" полностью выполнил свою задачу. Уверенная победа гарантировала "железнодорожникам" первое место. Так что помимо лидерства в чемпионате России москвичи выполнили в этом году и другую, так же важную задачу, - пробились в плей-офф Лиги Европы.
Голы: Ал. Миранчук, 70, Фарфан, 75.
"Злин": Зламал, Матейов (Джафич, 78), Гайич, Гнаничек, Копечны, Гронек (Яничек, 65), Ирачек, Гольцер, Вукадинович, Диоп (Экпай, 72), Траоре.
"Локомотив": Коченков, Лысов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев (Тарасов, 45+1), Ан. Миранчук (Эдер, 59), Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан (Ротенберг, 81).
Предупреждения: Ан. Миранчук, 4, Гронек, 45+1, Гайич, 52, Ал. Миранчук, 90.
Удаление: Гайич, 58.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Считаем расклады
В последнем матче группового этапа команде Юрия Семина надо было побеждать для того, чтобы гарантированно выходить в плей-офф. С первого или второго места - зависело от параллельного матча. В случае результата неудачного оставалось надеяться только на помощь от молдавского "Шерифа".
Но такой "помощи" не хотелось. Хотелось, чтобы лидер чемпионата спокойно победил куда более скромного по составу соперника и стал четвёртой командой из России, которая выступит весной в Лиге Европы.
Не очевидная мотивация
На стартовом отрезке "Локомотив" испытывал проблемы с продвижением мяча. "Злин", для которого уже всё было решено, бился за свою репутацию и бился настырно. Докучал вялым, но действенным прессингом, порой добирался до ворот Коченкова, правда, ударов от чехов не следовало. Вполне могло быть, что для "Локо" это даже удобнее, - ясный факт, что "железнодорожникам" удобнее играть на контратаках, чем выстраивать долгие наступления - но первые минуты никаких выпадов от москвичей не дождались.
Порой возня
Игра смотрелась тяжело. Первый неплохой момент наша команда изобрела ближе к двадцатой минуте, когда после подачи Игнатьева справа пытался замкнуть Фарфан. До того - ничего интересного. На откровенно жалких скоростях чехи пытались вскрыть оборону "красно-зелёных", а "Локомотив" крайне неохотно выходил вперёд, словно на своей половине поля было теплее. По подходам, по совершенным полноценным атакам хозяева были впереди.
На первом плане - околофутбол
За вычетом выстрела нападающего "Локомотива" на старте третьей четверти тайма, да попытки Коломейцева в ближнем бою перебросить голкипера "Злина", самым любопытном моментом первой части встречи стало недовольство арбитра мячами. Пару раз он останавливал встречу и требовал заменить футбольный снаряд. Юрий Павлович Семин в одном из эпизодов взял в руки опробовать мяч и вознегодовал, - судя по реакции, снаряд главного тренера "Локо" устроил.
Ну и болельщики. Они жгли (в прямом и переносном смысле) так, что в какой-то моменте дымом начало заволакивать поле. К счастью, объемы пиротехники были не настолько впечатляющими, как, например, на дерби ЦСКА - "Спартак", так что встречу останавливать не потребовалось.
Терпению предел есть
Уже после перерыва, когда арбитр понял, что терпеть эту скуку сил уже никаких нет, а постоянными сменами мяча не слишком развлечешься, он удалил одного из игроков хозяева - за удар локтем в верховой борьбе с Фарфаном. С одной стороны грубая игра вроде бы была, а с другой - того же Березуцкого за подобное нарушение в игре против "МЮ" даже не пожурили. В любом случае, лишних шансов москвичи получили. Оставалось ими только воспользоваться.
Результатами мы можем быть довольны
"Локомотив", получив численное преимущество, почти сразу обрёл и превосходство игровое. Пару атак не завершились ничем интересным, зато потом жара.
Сначала открыл счёт Миранчук. После атаки правым флангом, в которой приняли участие и Фернандеш, и Игнатьев мяч оказался у Алексея Миранчука, ткнувшего с убойной позиции. Защитник укатил вслед за мячом в угол ворот, но спасти их не сумел, - "Локомотив" повёл в счёте.
И через пять минут разошедшийся в этом сезоне Фарфан забил второй. Шикарным перебросом оформив результативное действие, перуанец снял все вопросы (всё-таки "Злин" было совсем "мертвый" после удаления) об итогом результате в этой игре. Больше не надо было оглядываться на параллельную встречу "Шерифа" и "Копенгагена".
***
"Локомотив" полностью выполнил свою задачу. Уверенная победа гарантировала "железнодорожникам" первое место. Так что помимо лидерства в чемпионате России москвичи выполнили в этом году и другую, так же важную задачу, - пробились в плей-офф Лиги Европы.
Лига Европы
6 тур
"Злин" – "Локомотив" 0:2
6 тур
"Злин" – "Локомотив" 0:2
Голы: Ал. Миранчук, 70, Фарфан, 75.
"Злин": Зламал, Матейов (Джафич, 78), Гайич, Гнаничек, Копечны, Гронек (Яничек, 65), Ирачек, Гольцер, Вукадинович, Диоп (Экпай, 72), Траоре.
"Локомотив": Коченков, Лысов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев (Тарасов, 45+1), Ан. Миранчук (Эдер, 59), Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан (Ротенберг, 81).
Предупреждения: Ан. Миранчук, 4, Гронек, 45+1, Гайич, 52, Ал. Миранчук, 90.
Удаление: Гайич, 58.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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