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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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14:18
Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе (1)
Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе (1)
14:04
Андрей Кобелев: у Головина именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах (1)
Андрей Кобелев: у Головина именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах (1)
05:36
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры (2)
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры (2)
00:18
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (8)
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (8)
Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе
Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев заявил, что бело-голубые уже к лету вернутся на стадион в Петровском парке.
Арена закрылась на реконструкцию в 2008 году, планируется, что в апреле она будет введена в эксплуатацию.
"Идет рабочий процесс согласования деталей нашего присутствия в Петровском парке. Мы готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе", - цитирует Мурвьева "Р-Спорт".
Арена закрылась на реконструкцию в 2008 году, планируется, что в апреле она будет введена в эксплуатацию.
"Идет рабочий процесс согласования деталей нашего присутствия в Петровском парке. Мы готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе", - цитирует Мурвьева "Р-Спорт".
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