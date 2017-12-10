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Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев заявил, что бело-голубые уже к лету вернутся на стадион в Петровском парке.

Арена закрылась на реконструкцию в 2008 году, планируется, что в апреле она будет введена в эксплуатацию.

"Идет рабочий процесс согласования деталей нашего присутствия в Петровском парке. Мы готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе", - цитирует Мурвьева "Р-Спорт".
Теги: Муравьев Динамо
Сегодня, 14:18
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 14:28) #
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С такой игрой и таким результатом не хер делать! Позорить имя великого Яшина кто вам право давал!? rage
Регистрация: 11.04.2016
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