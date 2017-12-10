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Андрей Червиченко: "Спартак" переиграл армейцев в тактическом плане

Андрей Червиченко: "Спартак" переиграл армейцев в тактическом планеЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против ЦСКА (3:0) в рамках 20-го тура чемпионата России.

- Мне кажется, в первую очередь "Спартак" переиграл армейцев в тактическом плане, поскольку красно-синие отдали инициативу с первых минут встречи. В этом году спартаковцы хорошо разжимаются как пружина, когда пытаются атаковать соперника на контратаках. Две грубые ошибки армейцев в обороне стоили им целого матча. Защита красно-синих сегодня действовала не самым лучшим образом.

Очень радует в этом сезоне то, что "Спартак" практически на 100 процентов реализует свои голевые возможности, которые ему предоставляет соперник. Что в первом случае, когда ошибся защитник Виктор Васин, что во втором случае, когда допустил оплошность полузащитник Бибрас Натхо, красно-белые не пожалели соперника и хладнокровно распорядились своими шансами. А так, сказать, что "Спартак" сильно превосходил в течение матча армейцев нельзя, но спартаковцы были быстрее, острее и самое главное были более успешные. Стоить отметить, что красно-белые не дали ЦСКА что-нибудь создать - в обороне было сыграно довольно-таки неплохо.

- Извинилась ли команда сегодняшней победой за разгром в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Ливерпуля" со счетом 0:7?

- На мой взгляд, "Спартак" в этом сезоне абсолютно резко меняющийся - то вверх, то вниз, то горы, то море. Может проиграть 0:7 как мы помним, потом может выиграть 3:0, причем показывая практически одинаковый футбол. Я не скажу, что красно-белые в матче против "Ливерпуля" выглядели плохо, просто так получилось - все залетело. Также не скажу, что сегодня спартаковцы были гораздо лучше, чем армейцы, просто два раза красно-синие грубейшим образом ошиблись и "Спартак" их за это наказал. А так, спартаковцы все время показывают игру более-менее одинаковую.

- Кого бы вы назвали лучшим игроком встречи и почему?

- Может быть нападающего Квинси Промеса, все-таки в эпизодах с забитыми голами он оба раза сыграл блестяще. В первом случае он шикарно распорядился мячом, потому что надо было попасть еще в ближний угол Игорю Акинфееву. Как мне показалось, первый гол голландца и предопределил исход встречи, потому что армейцам приходилось двигаться вперед еще большими силами, а это открывало большие пространства и возможности для контратак, которыми красно-белые хорошо пользовались. И во втором голе, что мне понравилось, что Промес без раздумья положил мяч в "девятину" - очень красиво.
Сегодня, 20:51
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№10 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
свиней на допинг бы проверить не мешало...

В офис Газпрома в Москве неизвестные запустили трёх поросят с номерами 1, 2 и 4.
Два дня всё население офиса отлавливало паршивца с номером 3, но так и не преуспело.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№9 Написал: aulex Milano (Сегодня, 21:40) #
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online
Болеет за:
«Интер»
utekay,
бомжарня давно и прочно на допинге сидит. но деньги газпрЁма ее спасают от допинг-контроля)


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Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:38) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
свиней на допинг бы проверить не мешало...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак как раз в этом сезоне много голевых моментов не реализует,да и сегодня штуки 3-4 не забил,как Зе в конце матча.
Регистрация: 12.02.2013
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:06) #
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  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Наконец-то у Червиченко праздник, а то одни расстройства с этим спартаком, рад за человека.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: Эдуард Гиндин (Сегодня, 21:03) #
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Червиченко профессионально разобрал матч.
Я его часто критикую, но сегодня, да и в последнее
время, он в адеквате...
Регистрация: 31.12.2015
№4 Написал: irv Курск (Сегодня, 21:03) #
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  •  (8)
online

В общем всё ясно. Спартак сыграл средне))) Не Ливерпуль одним словом))


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Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
№3 Написал: ВоронОдина2 РК (Сегодня, 21:02) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эрик Картмэн, сцуко)))
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 21:00) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А так, сказать, что "Спартак" сильно превосходил в течение матча армейцев нельзя, но спартаковцы были быстрее, острее и самое главное были более успешные. Стоить отметить, что красно-белые не дали ЦСКА что-нибудь создать - в обороне было сыграно довольно-таки неплохо.


Забили три гола, не дали ЦСКА что-нибудь создать, но лучше sука не были. joy joy joy


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№1 Написал: sanchez_m (Сегодня, 20:59) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
А он всё о том же. Спартак забил всё , что имел. Как он вообще футбол смотрит? Лишь бы Спартак принизить.
Регистрация: 3.08.2012
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