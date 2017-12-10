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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Червиченко: "Спартак" переиграл армейцев в тактическом плане
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против ЦСКА (3:0) в рамках 20-го тура чемпионата России.
- Мне кажется, в первую очередь "Спартак" переиграл армейцев в тактическом плане, поскольку красно-синие отдали инициативу с первых минут встречи. В этом году спартаковцы хорошо разжимаются как пружина, когда пытаются атаковать соперника на контратаках. Две грубые ошибки армейцев в обороне стоили им целого матча. Защита красно-синих сегодня действовала не самым лучшим образом.
Очень радует в этом сезоне то, что "Спартак" практически на 100 процентов реализует свои голевые возможности, которые ему предоставляет соперник. Что в первом случае, когда ошибся защитник Виктор Васин, что во втором случае, когда допустил оплошность полузащитник Бибрас Натхо, красно-белые не пожалели соперника и хладнокровно распорядились своими шансами. А так, сказать, что "Спартак" сильно превосходил в течение матча армейцев нельзя, но спартаковцы были быстрее, острее и самое главное были более успешные. Стоить отметить, что красно-белые не дали ЦСКА что-нибудь создать - в обороне было сыграно довольно-таки неплохо.
- Извинилась ли команда сегодняшней победой за разгром в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Ливерпуля" со счетом 0:7?
- На мой взгляд, "Спартак" в этом сезоне абсолютно резко меняющийся - то вверх, то вниз, то горы, то море. Может проиграть 0:7 как мы помним, потом может выиграть 3:0, причем показывая практически одинаковый футбол. Я не скажу, что красно-белые в матче против "Ливерпуля" выглядели плохо, просто так получилось - все залетело. Также не скажу, что сегодня спартаковцы были гораздо лучше, чем армейцы, просто два раза красно-синие грубейшим образом ошиблись и "Спартак" их за это наказал. А так, спартаковцы все время показывают игру более-менее одинаковую.
- Кого бы вы назвали лучшим игроком встречи и почему?
- Может быть нападающего Квинси Промеса, все-таки в эпизодах с забитыми голами он оба раза сыграл блестяще. В первом случае он шикарно распорядился мячом, потому что надо было попасть еще в ближний угол Игорю Акинфееву. Как мне показалось, первый гол голландца и предопределил исход встречи, потому что армейцам приходилось двигаться вперед еще большими силами, а это открывало большие пространства и возможности для контратак, которыми красно-белые хорошо пользовались. И во втором голе, что мне понравилось, что Промес без раздумья положил мяч в "девятину" - очень красиво.
- Мне кажется, в первую очередь "Спартак" переиграл армейцев в тактическом плане, поскольку красно-синие отдали инициативу с первых минут встречи. В этом году спартаковцы хорошо разжимаются как пружина, когда пытаются атаковать соперника на контратаках. Две грубые ошибки армейцев в обороне стоили им целого матча. Защита красно-синих сегодня действовала не самым лучшим образом.
Очень радует в этом сезоне то, что "Спартак" практически на 100 процентов реализует свои голевые возможности, которые ему предоставляет соперник. Что в первом случае, когда ошибся защитник Виктор Васин, что во втором случае, когда допустил оплошность полузащитник Бибрас Натхо, красно-белые не пожалели соперника и хладнокровно распорядились своими шансами. А так, сказать, что "Спартак" сильно превосходил в течение матча армейцев нельзя, но спартаковцы были быстрее, острее и самое главное были более успешные. Стоить отметить, что красно-белые не дали ЦСКА что-нибудь создать - в обороне было сыграно довольно-таки неплохо.
- Извинилась ли команда сегодняшней победой за разгром в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Ливерпуля" со счетом 0:7?
- На мой взгляд, "Спартак" в этом сезоне абсолютно резко меняющийся - то вверх, то вниз, то горы, то море. Может проиграть 0:7 как мы помним, потом может выиграть 3:0, причем показывая практически одинаковый футбол. Я не скажу, что красно-белые в матче против "Ливерпуля" выглядели плохо, просто так получилось - все залетело. Также не скажу, что сегодня спартаковцы были гораздо лучше, чем армейцы, просто два раза красно-синие грубейшим образом ошиблись и "Спартак" их за это наказал. А так, спартаковцы все время показывают игру более-менее одинаковую.
- Кого бы вы назвали лучшим игроком встречи и почему?
- Может быть нападающего Квинси Промеса, все-таки в эпизодах с забитыми голами он оба раза сыграл блестяще. В первом случае он шикарно распорядился мячом, потому что надо было попасть еще в ближний угол Игорю Акинфееву. Как мне показалось, первый гол голландца и предопределил исход встречи, потому что армейцам приходилось двигаться вперед еще большими силами, а это открывало большие пространства и возможности для контратак, которыми красно-белые хорошо пользовались. И во втором голе, что мне понравилось, что Промес без раздумья положил мяч в "девятину" - очень красиво.
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