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"Зенит" обратился к болельщикам "Селтика", отметив, что на стадионе есть крыша

Зенит" поприветствовал болельщиков "Селтика", с которым сине-бело-голубые сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

"Привет, болельщики "Селтика"! Мы будем рады поприветствовать вас в Санкт-Петербурге на нашей восхитительной арене. Она красивая и теплая. У нее есть крыша", - говорится в обращении "Зенита" к поклонникам "кельтов".

Напомним, первый матч между командами состоится 15 февраля в Глазго. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге на арене "Санкт-Петербург" 22 февраля.

Теги: Зенит Селтик
Сегодня, 18:17
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№4 Написал: Егор Нороа (Сегодня, 19:31) #
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№3 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 19:27) #
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скотишам все равно. Они все равно в гавно бухие будут.


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№2 Написал: checkmate (Сегодня, 18:31) #
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Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки.Защитная пленка, которая выдерживает нагрузки до 400 кг на квадратный метр, противостоять натиску птиц не может.
Регистрация: 21.02.2016
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:24) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пусть остерегаются суровых питерских бакланов


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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