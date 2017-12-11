"Зенит" обратился к болельщикам "Селтика", отметив, что на стадионе есть крыша

Hey @celticfc fans, we're looking forward to welcoming you all to #SaintPetersburg and to our amazing new @spb_stadium (which is nice and warm and with a roof!)



Here's also a handy guide to visiting our city, see you in February https://t.co/GNGOeVJpEs #ZenitCeltic #UELdraw pic.twitter.com/RggZRFOuc1 — FC Zenit in English (@fczenit_en) December 11, 2017

Зенит" поприветствовал болельщиков "Селтика", с которым сине-бело-голубые сыграют в 1/16 финала Лиги Европы."Привет, болельщики "Селтика"! Мы будем рады поприветствовать вас в Санкт-Петербурге на нашей восхитительной арене. Она красивая и теплая. У нее есть крыша", - говорится в обращении "Зенита" к поклонникам "кельтов".Напомним, первый матч между командами состоится 15 февраля в Глазго. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге на арене "Санкт-Петербург" 22 февраля.