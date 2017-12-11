Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:07
Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно (13)
Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно (13)
15:08
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
"Зенит" обратился к болельщикам "Селтика", отметив, что на стадионе есть крыша
Зенит" поприветствовал болельщиков "Селтика", с которым сине-бело-голубые сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.
"Привет, болельщики "Селтика"! Мы будем рады поприветствовать вас в Санкт-Петербурге на нашей восхитительной арене. Она красивая и теплая. У нее есть крыша", - говорится в обращении "Зенита" к поклонникам "кельтов".
Напомним, первый матч между командами состоится 15 февраля в Глазго. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге на арене "Санкт-Петербург" 22 февраля.
"Привет, болельщики "Селтика"! Мы будем рады поприветствовать вас в Санкт-Петербурге на нашей восхитительной арене. Она красивая и теплая. У нее есть крыша", - говорится в обращении "Зенита" к поклонникам "кельтов".
Напомним, первый матч между командами состоится 15 февраля в Глазго. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге на арене "Санкт-Петербург" 22 февраля.
Hey @celticfc fans, we're looking forward to welcoming you all to #SaintPetersburg and to our amazing new @spb_stadium (which is nice and warm and with a roof!)— FC Zenit in English (@fczenit_en) December 11, 2017
Here's also a handy guide to visiting our city, see you in February https://t.co/GNGOeVJpEs #ZenitCeltic #UELdraw pic.twitter.com/RggZRFOuc1
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.