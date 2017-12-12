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Marca: удар Кокорина - это промах года (видео)

Испанское издание Marca прокомментировало голевой момент, в котором форвард "Зенита" Александр Кокорин не попал в ворота в матче премьер-лиги с "Ахматом" (0:0).

Неудача на 59-й минуте встречи российского нападающего была названа промахом года.

В том эпизоде полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев пробил с края штрафной и мяч после рикошета попал в перекладину и отскочил к Кокорину, который с метра ударил выше ворот.

Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 09:07
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13
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№13 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 10:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сосалка лучший! sweat_smile
Регистрация: 13.03.2012
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
заметим- обещания Манчини, что *с матча с фкЧмошно зенит будет много забивать*, сбылись и закончились именно в матче с фкЧмошно.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Так слова Путина что ли повлияли на Фурсенко, но после того совещания Зенит развалился.

точно, вот в чем дело confused

Цитата: Visio
Это сборная России

нет уж, это Зенит. Ты еще плять Дзюбу сборником назови
Регистрация: 22.09.2007
№10 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это сборная России
Регистрация: 17.05.2015
№9 Написал: Батька (Сегодня, 10:42) #
  • -1
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online

Цитата: sssh53
Так слова Путина что ли повлияли

а не слова ли манчини типа попадем в ЛЧ будет массовая закупка ?!
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 10:16) #
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Зенит не станет чемпионом. Его нынешний предел 3-4 место и жаль. Так слова Путина что ли повлияли на Фурсенко, но после того совещания Зенит развалился. И нет у нас футбола. Есть команды влетающие командам из Европы, есть бездарный тренер, провалившийся везде где руководил, кроме команды покупающей судей, есть миллиардные траты на никчемный ЧМ, есть бестолковые игроки сборной, а футбола нет
Регистрация: 23.09.2008
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Как минимум три защитника догадывались, что он не забьет... )))

ржу в голос grinning
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 10:07) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Все бывает, но 3 очка он знатно просрал... Лишь бы на ЧМ таких ударов у него не было
Регистрация: 23.03.2016
№5 Написал: Alter ego (Сегодня, 10:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
На мой взгляд промах Погребняка был красивее. У нас умеют не забить.
Регистрация: 17.05.2017
№4 Написал: Батька (Сегодня, 10:04) #
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  •  (2)
online

laughing
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:39) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
В Реал сразу. Со Смоловым в связку.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 09:37) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Как минимум три защитника догадывались, что он не забьет... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ДРУГ мой ..когда то...проигрываем 2-1...подача с левого фланга....мяч летит в метре от ворот..НИКОГО ОН и Ворота..с линии ВЫШЕ..

Бывает..Это Футбол!
Регистрация: 6.09.2013
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