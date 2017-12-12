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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Marca: удар Кокорина - это промах года (видео)
Испанское издание Marca прокомментировало голевой момент, в котором форвард "Зенита" Александр Кокорин не попал в ворота в матче премьер-лиги с "Ахматом" (0:0).
Неудача на 59-й минуте встречи российского нападающего была названа промахом года.
В том эпизоде полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев пробил с края штрафной и мяч после рикошета попал в перекладину и отскочил к Кокорину, который с метра ударил выше ворот.
Неудача на 59-й минуте встречи российского нападающего была названа промахом года.
В том эпизоде полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев пробил с края штрафной и мяч после рикошета попал в перекладину и отскочил к Кокорину, который с метра ударил выше ворот.
59 - МОМЕНТИЩЕ!!!!! КОКОРИН!!!#АхматЗенит pic.twitter.com/mmR7yv9gLX— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 11, 2017
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