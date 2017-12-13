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Геннадий Орлов: я Лодыгина критиковал, но ведь его испортил тренер вратарей Вил Корт

Комментатор Геннадий Орлов признался, что выдает на публику не всю информацию, которой обладает.

– Многое из того, что знаете, не можете озвучить?

– В эфир попадает точно больше, чем не попадает. В одном интервью сказал про Юру Лодыгина. Его ведь испортил тренер вратарей Вил Корт, которого Виллаш-Боаш привел. Заставлял далеко выходить и играть ногами, как Нойер. Но немец-то с детства к этому шел, в мини-футбол играл.

Я Юру покритиковал, меня еще неточно процитировали – получилось, будто крест на Лодыгине пора ставить. Он мне позвонил: "Вы правда считаете, что я больше не смогу быть хорошим вратарем?" Хотя на самом деле я так не считал. Объяснил это Юре. Уверен, и он, и Артем Дзюба еще принесут пользу "Зениту".

Советский спорт
Теги: Орлов Лодыгин Зенит
Сегодня, 10:58
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№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 11:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он походу с утра под мухой. Решил всю душу излить.
Регистрация: 16.08.2010
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