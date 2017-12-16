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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Гончаренко: не согласен, что у нас сейчас самый слабый чемпионат России
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о прошедшей части сезона в премьер-лиге.
– Ваша цитата после дерби со «Спартаком»: «В целом, у нас такой чемпионат, что побеждают команды, убегающие со своей половины поля». Что это – укор, сожаление или констатация того, что в России не умеют атаковать позиционно?
– Не укор и не сожаление, а именно констатация. У каждого чемпионата своя особенность. АПЛ – это физика, атлетизм, серия А – тактика, бундеслига – интенсивность. У нас свой стиль. Кому-то он нравится, кому-то – нет, но такова данность. Кстати, такой футбол помогает российским командам в еврокубках.
– Каким образом?
– Мы нередко переигрываем на контратаках соперников, проповедующих открытый футбол. Это касается и «Локомотива», и «Спартака». Ничего плохого я в этом не вижу. Позиционное нападение требует колоссальных тренерских затрат, плюс необходим определенный уровень футболистов. «Манчестер Сити» после прихода арабских шейхов выложил немалую сумму на покупку игроков, которые умеют контролировать мяч в позиционной атаке. Если у тебя нет возможности приобретать таких исполнителей, значит, нужно действовать на быстрых контратаках.
– Алан Дзагоев не так давно сказал: «На моей памяти это худший чемпионат, который проводился за последние 10 лет. В футбол можно играть только с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». Согласны с Аланом?
– Дзага сказал это на эмоциях после дерби с «Локомотивом» (2:2). На мой взгляд, мы контролировали ту игру до удаления Хосонова. Я не согласен с тем, что сейчас самый слабый чемпионат. Он по-своему интересен. Почти все команды уже научились играть против соперников с тремя центральными защитниками, постепенно прибавляют в позиционном нападении.
– Почему Дзагоев не упомянул «Локомотив», который лидирует с приличным запасом?
– «Локо» идет первым по делу, здесь никаких вопросов. Но давайте вспомним его игры. Нас, «Зенит» и «Спартак» железнодорожники победили на контратаках. Разве не так? «Локо» действовал вторым темпом. И это не плохо. Семин использует сильные стороны своих футболистов. В итоге они лидируют – счет на табло, – сказал Гончаренко.
СЭ
– Ваша цитата после дерби со «Спартаком»: «В целом, у нас такой чемпионат, что побеждают команды, убегающие со своей половины поля». Что это – укор, сожаление или констатация того, что в России не умеют атаковать позиционно?
– Не укор и не сожаление, а именно констатация. У каждого чемпионата своя особенность. АПЛ – это физика, атлетизм, серия А – тактика, бундеслига – интенсивность. У нас свой стиль. Кому-то он нравится, кому-то – нет, но такова данность. Кстати, такой футбол помогает российским командам в еврокубках.
– Каким образом?
– Мы нередко переигрываем на контратаках соперников, проповедующих открытый футбол. Это касается и «Локомотива», и «Спартака». Ничего плохого я в этом не вижу. Позиционное нападение требует колоссальных тренерских затрат, плюс необходим определенный уровень футболистов. «Манчестер Сити» после прихода арабских шейхов выложил немалую сумму на покупку игроков, которые умеют контролировать мяч в позиционной атаке. Если у тебя нет возможности приобретать таких исполнителей, значит, нужно действовать на быстрых контратаках.
– Алан Дзагоев не так давно сказал: «На моей памяти это худший чемпионат, который проводился за последние 10 лет. В футбол можно играть только с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». Согласны с Аланом?
– Дзага сказал это на эмоциях после дерби с «Локомотивом» (2:2). На мой взгляд, мы контролировали ту игру до удаления Хосонова. Я не согласен с тем, что сейчас самый слабый чемпионат. Он по-своему интересен. Почти все команды уже научились играть против соперников с тремя центральными защитниками, постепенно прибавляют в позиционном нападении.
– Почему Дзагоев не упомянул «Локомотив», который лидирует с приличным запасом?
– «Локо» идет первым по делу, здесь никаких вопросов. Но давайте вспомним его игры. Нас, «Зенит» и «Спартак» железнодорожники победили на контратаках. Разве не так? «Локо» действовал вторым темпом. И это не плохо. Семин использует сильные стороны своих футболистов. В итоге они лидируют – счет на табло, – сказал Гончаренко.
СЭ
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