Владимир Левитин: судейство в РФПЛ в текущем сезоне на очень низком уровне

Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин в интервью дляподвёл итоги работы российских арбитров в 2017 году.- Замечаний в прессе по работе судей было очень много, - начал Левитин. - Считаю, что процентов на 80% замечания были справедливыми, но руководители судейского корпуса на них не реагировали, хотя и в прессе что-то преувеличивалось. Тем не менее, общее качество судейство, я считаю, на достаточно низком уровне.Я веду статистику и занимаюсь аналитикой последние 10 лет, и могу сказать, что ничего нового в этом сезоне мы не достигли. Та стагнация, которая была и при предшественниках Будогосского, продолжается и сегодня. Никаких революционных, разумных изменений и реформ творческого характера, которые улучшили бы качество судейства, не последовало. Одна из причин - отсутствие спортивной конкуренции среди судей. Сам отбор арбитров не имеет качественного характера, а самих судей было задействовано заметно больше, чем требовалось. У нас всего в туре 8 игр, нужно на каждый матч по одному главному арбитру, а для ротации всего их должно быть 12. Но всего в итоге было задействовано 19 судей.Было необходимо применять строгие меры взыскания за грубые ошибки, отправлять работать в ФНЛ. Но вместо этого арбитр, допустивший грубую ошибку, назначался на следующий тур премьер-лиги, то есть не было требовательности к главным судьям, не было принципиального подхода к оценке их работы. Ну и, как я думаю, от работы судей больше страдали коллективы из нижней части турнирной таблицы, хотя на работу судейского корпуса были жалобы и от ведущих клубов страны.Считаю, что должен быть очень принципиальный подход к оценке качества судейства, но этого не было, и мы увидели, к чему это привело. Порядок в судейском корпусе, как я считаю, можно привести, но для этого нужно принимать резкие меры по улучшению качества судейства. Должен быть принципиальный отбор арбитров, более творческий подход проведения сборов и спортивная конкуренция среди судей.В каждом сезоне, в каждом туре в среднем допускается 2,5 судейских ошибки. Они связаны с назначением/не назначением пенальти, с удалением/не удалением игроков, со взятием ворот. И это за последние 10 лет, и ничего не меняется. Нельзя с таким процентом брака строить работу судейства. Ну так давайте поставим задачу, что в течение первых трёх месяцев второй части сезона мы снизим количество судейских ошибок от 2,5 до 2. В следующем сезоне - от 2 до 1,5. Вот это будет конкретное решение конкретной проблемы. Есть большие вещи, которые нужно решать, но они не решаются. Например, судья второй лиги за отработанный матч получает 10 тысяч рублей... Не знаю, как такое возможно.