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Неймар отпраздновал гол, положив бутсу себе на голову (фото)

Форвард "ПСЖ" Неймар отпраздновал забитый с пенальти гол в ворота "Амьена" (2:0) в рамках 1/4 Кубка французской лиги положив бутсу на голову. Фото эпизода бразилец опубликовал в Инстаграме.

"Те, кто знаком с Жоао Селсо Мораесом, знают, почему я так отпраздновал гол. А те, кто не знаком, все поймут, когда посмотрят его фотографии, нажав на стрелку справа. Всего наилучшего, брат", - написал Неймар.

Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 08:59
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