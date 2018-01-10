Неймар отпраздновал гол, положив бутсу себе на голову (фото)

Форвард "ПСЖ" Неймар отпраздновал забитый с пенальти гол в ворота "Амьена" (2:0) в рамках 1/4 Кубка французской лиги положив бутсу на голову. Фото эпизода бразилец опубликовал в Инстаграме."Те, кто знаком с Жоао Селсо Мораесом, знают, почему я так отпраздновал гол. А те, кто не знаком, все поймут, когда посмотрят его фотографии, нажав на стрелку справа. Всего наилучшего, брат", - написал Неймар.