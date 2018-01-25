Юрий Гаврилов: два поражения подряд говорят о том, что в "Спартаке" сейчас не все в порядке

Чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мнением по поводу вероятного перехода в «Спартак» сербского защитника итальянского «Наполи» Николы Максимовича, а также выразил обеспокоенность по поводу предстоящих матчей 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Атлетиком» (Бильбао).- В принципе игрок из такого клуба, как «Наполи», и такого уровня должен помочь «Спартаку». А там сложно сказать, как дальше пойдет. Немало будет зависеть от того, как Макстмович сумеет сыграться с партнерами по команде, - сказал Гаврилов. - Смотрел несколько дней назад контрольный матч «Спартака» с «Астаной» - зрелище было не очень, откровенно говоря: проигрывать по ходу встречи 0:3 «Астане», даже на фоне нагрузок — это слишком для спартаковцев. Мое мнение, что классная команда должна играть классно несмотря ни на какие нагрузки. Тем более в товарищеских матчах на сборе, когда на тебя эмоционально ничего не давит. Ты просто должен играть раскрепощенно. Китайской команде тоже 0:1 уступили. Так что с учетом того, что «Спартак» не очень уверенно действует в обороне, с учетом того, что надолго по травме выбыл Джикия — приход Максимовича весьма кстати. Посмотрим, как футболист вольется в коллектив.- Конечно, это тревожит. Потому что «Атлетик» из Бильбао — команда далеко не самая простая. Испанский футбол всегда был на ведущих ролях. К сожалению, особой уверенности в том, что «Спартак» сможет пройти этого оппонента, нет. Ведь соперники на этой стадии - непростые. Для «Спартака» это будет проблематично. Если бы красно-белые на данном этапе показывали достойную игру, тогда бы такая проблема не стояла. Но если один раз проиграли, второй проиграли — это говорит о том, что не все в порядке в команде.С другой стороны, сейчас, может быть, и не та спортивная форма. Тренер должен подвести футболистов к официальным матчам. Когда подходят серьезные игры, должна уже быть пиковая форма. Все-таки время у спартаковцев еще есть. Посмотрим. Понятно, что на сборах не борются за очки, а больше состав смотрят. Главное — завершить эти сборы без травм.- Когда на сборах идут серьезные нагрузки, никто от травм не застрахован. В принципе очень обидно получить травму на подготовительном этапе. Наверное, организм устал, нагрузки не воспринимает. Нагрузка на слабое место — и вот тяжелая травма.Конечно, Джикия — один из ведущих игроков в обороне «Спартака». Само собой, и для сборной это тоже потеря. Но хорошая команда всегда должна иметь полноценную замену выбывшему игроку. Всякое ведь может произойти. С Джикией это произошло на сборе, сейчас начнутся игры — не дай бог, кто-то еще выбудет по травме... Поэтому состав нужно иметь с полноценными заменами.