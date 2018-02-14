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СМИ: Павел Могилевец подписал контракт с "Рубином"

"Рубин" близок к приобретению полузащитника "Ростова" Павла Могилевца, передает "Советский спорт".

Сообщается, что 25-летний хавбек уже подписал с казанцами долгосрочный контракт. Также Могилевец попрощался с ростовчанами и присоединится к казанскому клубу в ближайшее время.
Теги: Могилевец Рубин Трансферы
Сегодня, 10:44
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№2 Написал: Правдоруб Казань - Санкт-Петербург (Сегодня, 12:10) #
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Болеет за:
«Рубин»
sumzzz,
Было бы хорошо, конечно... Но это смертельно для бывших "великих" майонезных управленцев "Рубина" и их провокационной газетенки Бизнес-он-лайн, которые всячески стараются помешать возрождению, былого и мощного, уважаемого в Стране и Европе, "Рубина". Провокаторы с Бизнес-он-лайн специально нагнетают обстановку, то по Набиуллину, то не желанию Бердыева работать с молодежью и отсутствием патриотизма у новых боссов клуба.... поливая грязью президента клуба и тренерский штаб... Даже если и уйдут Наби с Оздоевым, то по собственной инициативе - насильно клуб НИКОГО продать не может... дебилизм полный от БО. Но и ни один клуб НИКОГДА не будет удерживать силой у себя игрока, мечтающего свалить в столицу или другой клуб, не желая "умирать" за ту же Казань... толку от такого союза уже не будет.. Ведь Набиуллин еще прошлым летом, при прежнем руководстве, хотел уйти, но БО, почему-то, на этом внимание болельщиков не заостряет, завывая ныне о недопустимости продажи своего воспитанника, призывая бойкотировать матчи команды, если Эльмир, позарившись на "трофеи" и бабло, уйдет в Питер или Москву. Хотят уйти - пусть валят... команда без них не умрет, а вот их будущее в другом клубе под большим вопросом. Давайте уже все объединимся, успокоимся и пожелаем "Рубину" выздоровления, назло майонезным провокаторам.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:05) #
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Болеет за:
«Рубин»
Такими темпами Курбан Бекиевич через пару лет создаст команду имени себя, в которой будут все игроки, которые из клуба в клуб за ним переходят. Так даже проще всем будет.


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Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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