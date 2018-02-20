"Барселона" ведет переговоры о покупке у "Гремио" Артура Рамоса

"Барселона" ведет переговоры с представителями "Гремио" по поводу полузащитника Артура Рамоса, передает UOL Esporte.Рассматривается вариант, при котором Артур останется в Бразилии до января 2019 года.Стороны предварительно согласовали отступные за игрока в размере 30 млн евро плюс 10 млн в качестве бонусов. Как ожидается, "Гремио" даст окончательный ответ сегодня.