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"Барселона" ведет переговоры о покупке у "Гремио" Артура Рамоса

"Барселона" ведет переговоры с представителями "Гремио" по поводу полузащитника Артура Рамоса, передает UOL Esporte.

Рассматривается вариант, при котором Артур останется в Бразилии до января 2019 года.

Стороны предварительно согласовали отступные за игрока в размере 30 млн евро плюс 10 млн в качестве бонусов. Как ожидается, "Гремио" даст окончательный ответ сегодня.
Теги: Барселона Гремио Трансферы
Сегодня, 12:50
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