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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Барселона" ведет переговоры о покупке у "Гремио" Артура Рамоса
"Барселона" ведет переговоры с представителями "Гремио" по поводу полузащитника Артура Рамоса, передает UOL Esporte.
Рассматривается вариант, при котором Артур останется в Бразилии до января 2019 года.
Стороны предварительно согласовали отступные за игрока в размере 30 млн евро плюс 10 млн в качестве бонусов. Как ожидается, "Гремио" даст окончательный ответ сегодня.
Рассматривается вариант, при котором Артур останется в Бразилии до января 2019 года.
Стороны предварительно согласовали отступные за игрока в размере 30 млн евро плюс 10 млн в качестве бонусов. Как ожидается, "Гремио" даст окончательный ответ сегодня.
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