Болельщикам "Сент-Этьена" запретили ехать на дерби с "Лионом"

МИД Франции запретил болельщикам "Сент-Этьена" посетить матч чемпионата Франции против "Лиона", сообщает RMC Sport.В ведомстве озабочены агрессивным поведением фанатов в ронском дерби, из-за чего принято решение снизить количество нарушений общественного порядка именно таким способом.