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Болельщикам "Сент-Этьена" запретили ехать на дерби с "Лионом"

МИД Франции запретил болельщикам "Сент-Этьена" посетить матч чемпионата Франции против "Лиона", сообщает RMC Sport.

В ведомстве озабочены агрессивным поведением фанатов в ронском дерби, из-за чего принято решение снизить количество нарушений общественного порядка именно таким способом.
Теги: Сент-Этьен Лион
Сегодня, 00:05
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