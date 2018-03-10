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Кирилл Панченко впервые с сентября вышел на поле

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко вышел на замену в матче 22-го тура чемпионата России против "Краснодара".

Для форварда эта игра стала первой после травмы крестообразных связок во встрече с "Арсеналом" (0:1) 15 сентября.
Теги: Панченко Динамо Краснодар
Сегодня, 18:29
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